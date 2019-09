Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) HP ha presentato il nuovo, unsottile e leggero indirizzato ai professionisti che viaggiano molto per lavoro. La sua peculiarità è che fra le opzioni per lo schermo se ne può scegliere uno (opzionale) con una luminosità dello schermoal. A quanto risulta le configurazioni disponibili saranno tre: tutte con dimensioni dettate dallo schermo da 13,3 pollici. Si può scegliere una versione eDP IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e luminosità di 400al, oppure uno sempre eDP IPS Full HD con “schermo integrato per la privacy ” e luminosità dial, che verosimilmente dovrebbe essere l’opzione più costosa. In alternativa, c’è la versione eDP IPS 4K (3840 x 2160 pixel) da 550al. Per chiarezza, glieDP sono ...

Cascavel47 : HP Elite Dragonfly è il notebook con schermi opzionali fino a 1000 candele al metro quadro - erregi69 : HP Elite Dragonfly è il notebook con schermi opzionali fino a 1000 candele al metro quadro - Noovyis : (HP Elite Dragonfly è il notebook con schermi opzionali fino a 1000 candele al metro quadro) Playhitmusic -… -