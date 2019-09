Governo | Di Stefano | “Renzi? Ha fregato Zingaretti | non il M5s Io non mi fido né di lui

Di Stefano : "Non mi fido del Pd"Bomba Cinque Stelle sul Governo : “Non mi fido nel del Pd, né di Renzi, né della Lega. Se Renzi pensa di fare giochini di palazzo per sedersi al tavolo e avere piu potere noi un Matteo lo abbiamo appena lasciato a casa se Renzi vuole fare la stessa fine si accomodi pure. Invito il Matteo nuovo all'accortezza, E’ il momento di stare attenti a quello che si fa ”. Segui su affaritaliani.it

Stefano Bonaccini e il voto a gennaio per salvare il Governo. Pd-M5s - lo scambio tra Emilia e Calabria : Il patto civico tra Pd e M5s è un complicato mosaico di tessere che parte dall'Umbria e tocca altri due snodi fondamentali: Emilia Romagna e Calabria. Forse, la prima tappa è proprio la più semplice da assemblare visto che sia il Pd uscito a pezzi dal regno della zarina Catiuscia Marini sia i 5 Stel

**Governo : Stefàno (Pd) - 'Lega scrive nuova serie tv 'Game of Poltrones"** : Roma, 2 set. (AdnKronos) – "La Lega sta scrivendo coi fatti una nuova serie tv dal titolo Games of Poltrones". Lo dice il vicepresidente dem a Palazzo Madama, Dario Stefàno, all'Adnkronos a proposito della notizia diffusa da Andrea Crippa secondo cui ci sarebbero 9 senatori M5S pronti a votare no alla fiducia in cambio di un seggio in futuro.

Governo e grandi manovre : vertici M5s e PdDi Stefano : Rousseau avrà conseguenze : In corso la riunione dei pentastellati con Di Maio. Manlio Di Stefano: "Se Rousseau dirà no all'esecutivo giallorosso ne trarremo le conseguenze". In tarda mattinata Zingaretti riunirà la cabina di regia Dem.

Governo : Stefano (Pd) - dopo pil Lega azzera anche rispetto istituzioni : (AdnKronos) – 'Abbiamo un vicepresidente del Senato, Calderoli -celebre per la gloriosa legge elettorale rinominata non a caso Porcellum- che si bea del piano di voler bloccare il Senato e quindi l'azione del futuro Governo con milionate di emendamenti. Poi abbiamo il capogruppo alla Camera, sempre della Lega, che praticamente accetta prenotazioni per poltrone nelle future elezioni in cambio di una garanzia di disordine

Governo : Stefano - 'Conte tenga a freno continui diktat M5S' : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – "Il Presidente Conte deve tenere a freno i continui diktat del M5S e presentare presto un Governo di qualità nei nomi e nei programmi. #GovernoContebis". Lo scrive su twitter Dario Stefano, vicecapogruppo Pd al Senato.

Pd e M5s - nessuno li vuole al Governo - neppure gli esponenti : "Unione forzosa" commentano Airola e Di Stefano : "Il M5S sta vivendo lo stesso scossone avuto con la Lega. Per me Lega e Pd pari sono. L'importante è che il Paese cominci a parlare la stessa lingua del Movimento". Cosi Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Esteri, commenta il quasi matrimonio tra Pd e M5s. Di Stefano lo fa proprio all'uscita