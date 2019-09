Dl ambiente | bonus per chi rottama l’auto e usa mezzi pubblici Sconti per chi compra

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Le misure contenute nella bozza del provvedimento "per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'economia verde”

sole24ore : #Bonus #rottamazione auto e taglio agli sconti fiscali dannosi: ecco il decreto #ambiente - LaStampa : Le misure contenute nella bozza del provvedimento 'per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'… - socialmiliac : RT @ItaliaOggi: Dl ambiente, in arrivo bonus da 2 mila euro per chi rottama l’auto e usa mezzi pubblici -