Con Private Clipboard la funzione di protezione degli appunti di Android 10 arriva su

Migranti : Morra - ‘mentre noi aiutiamo navi ong Continuano sbarchi su barche private’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c’è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, a Palermo per l’inaugurazione ...

Il private banking non Conosce crisi : Le famiglie italiane si affidano sempre di più al private banking per gestire i patrimoni. Lo certifica una indagine annuale

L'ex di Francesco Chiofalo pubblica altre foto private e dice : 'Con Antonella tutto finto' : La soap opera che vede protagonista Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, continua a tenere banco sui social e sui vari siti web di gossip. In queste ore è tornata a parlare L'ex fidanzata, Aurora, la quale intervistata da Fanpage.it, ha lanciato l'ennesima bomba sulL'ex volto del reality show delle tentazioni, dicendo che in realtà la sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi sarebbe stata creata a tavolino e quindi che ...

Usa - Trump “licenzia” l’assistente personale : Condivise informazioni private Con la stampa : Ha diffuso informazioni “riservate” sulla famiglia di Donald Trump e sulla Casa Bianca durante una cena con i giornalisti, senza specificare che le sue dichiarazioni erano off record. Per questo l’assistente personale del Presidente degli Stati Uniti, Madeleine Westerhout, su spinta di quest’ultimo, si è dovuta dimettere ed è stata invitata a non ripresentarsi nel suo ufficio. La giovane impiegata, classe 1990, è stata al ...

Rihanna : c’è chi è Convinto che “Private Loving” sia il titolo del suo prossimo singolo : Ecco cosa si dice in giro The post Rihanna: c’è chi è convinto che “Private Loving” sia il titolo del suo prossimo singolo appeared first on News Mtv Italia.

Cuba ha legalizzato le Connessioni internet private : Dalla scorsa settimana si possono allestire reti Wi-Fi domestiche, ed è una svolta per le strutture turistiche

Autismo - “genitori senza aiuti per gestire i figli Con questi disturbi. Se non puoi pagare cure private hai solo dieci ore di terapia al mese” : Pregiudizi, mancanza di assistenza adeguata, sostegno scolastico insufficiente e strumenti di inclusione sociale inadeguati. Questa è la situazione in cui si trova chi ha un familiare con disturbi dello spettro autistico, una sindrome che colpisce tra le 300mila e il mezzo milione di persone in Italia. Il dato esatto finora non è stato certificato da nessun ente o associazione perché non tutti i casi, soprattutto i meno gravi, vengono ...

Multa da 13 milioni a Google perché mappava le strade Con Street View ma spiava anche nelle reti Wi-Fi private : Google ha accettato di pagare 13 milioni di dollari per chiudere la causa legale in cui era accusata di raccogliere illegalmente informazioni private mediante il suo progetto Street View. Ora la bozza d’accordo è al vaglio del giudice, che potrebbe chiudere così la causa in corso dal 2010 per violazioni della privacy. Ricordiamo che Street View è una funzione che consente agli utenti di interagire con immagini panoramiche di luoghi in ...