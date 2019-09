Comunicato Legambiente Lazio su bocciatura Pian dell’Olmo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma –della discarica a“Bene il parere negativo del Dipartimento Regionale, ora sia messa la pietra tombale su questa sciagurata ipotesi di discarica” Oggi è arrivato il parere negativo del Dipartimento Regionale per laificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica alla VIA per la discarica di: una proposta dalla società Torre di Procoio srl contro la quale i comuni a nord di Roma, a cominciare da quello di Riano nel cui territorio ricadeva il progetto, si erano schierati insieme a comitati e cittadini, e contro la qualesi era espressa duramente. “Bene il parere negativo del dipartimento regionale, ora ci aspettiamo e chiediamo con forza che sia messa la pietra tombale su questa sciagurata ipotesi di discarica – dichiara Roberto Scacchi presidente di– Si deve chiudere ...

