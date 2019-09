Come funziona un grande studio di effetti speciali

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Negli ultimi anni, le produzioni cinematografiche (ma anche il mondo del gaming) ci hanno abituato sempre meglio dal punto di vista deglivisivi. Ma se è spettacolare quanto vediamo sulschermo, non lo è meno il lavoro di designer e filmmaker che lavorano per creare mondi ed esperienze inediti per ilpubblico. A pellicoleIron Man, Tron: Legacy, Prometheus ha lavorato negli anni scorsi localiforniano Prologue, fondato da Kimberly e Kyle Coper nel 2003.si traduce in realtà un immaginario mondo visivo (con il quale interagire con la realtà virtuale)? In questo video capiremo perché, dopotutto, unodi visual effects èuna cucina diretta da uno chef che dirige molti altri altri talenti che vengono da differenti background – e che devono a loro volta sono responsabili di processi complessi, per fare sembrare tutto meravigliosamente ...

istat_it : Vi aspettiamo! 'È Arrivato il 5G! A cosa serve e come funziona' a #Treviso il #20settembre alle 16.30 a Palazzo Rin… - borghi_claudio : Goofynomics: Come (non) funziona - prima lezione - beppe_grillo : #GoodDollar: l’esperimento sulla blockchain per dare a tutti un reddito di base. Ecco come funziona. #Ubi… -