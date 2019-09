Papà uccide il figlio di quattro mesi per non pagare il mantenimento del piccolo alla

Chieti - incita padre 92enne a uccidere l'ex moglie : Dai Papà - pensaci tu : Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Dopo le minacce la tragedia sfiorata. Un fatto che ha dell'incredibile questo di Chieti. Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Per questo C.M., un 51enne del Chietino, non aveva lasciato l'abitazione coniugale spingendo la ...

Il dramma delle gemelline siamesi senza futuro - il Papà : “Non sceglierò quale uccidere” : senza un intervento chirurgico, un giorno le gemelle siamesi moriranno. Con un intervento, una sopravvivrebbe e l’altra no. Il papà, un ex manager senegalese volato a Londra nella speranza di dar loro un futuro, ha deciso di non prendere questa decisione: “Sarò qui con loro, fino alla fine, non posso decidere di uccidere una delle due, le amo entrambe”.\\Un papà che decide di rifiutare l’intervento chirurgico che avrebbe comportato il sacrificio ...

Papà di 37 anni gioca in mare con i tre figli - un'onda gli rompe il collo e lo uccide : NEW YORK ? Il week-end alla spiaggia si è risolto in una terribile tragedia per un famiglia della Carolina del nord. Mentre giocava nell?acqua con tre dei suoi figli, lungo la...

Gli restano solo 5 euro sul conto - Papà single si uccide : l’ultima foto prima del suicidio : Phillip Herron, 34enne inglese, aveva deciso di lasciare il lavoro per occuparsi dei suoi tre bambini. Tuttavia, si era ritrovato oberato dai debiti, nell'attesa che un'agenzia britannica gli corrispondesse un bonifico (mai arrivato). prima di togliersi la vita, il 18 marzo, ha postato una foto di se stesso in lacrime sui social.Continua a leggere

Papà gioca in mare con i tre figli : un’onda improvvisa gli rompe il collo e lo uccide : Stava giocando in mare assieme ai suoi tre figli quando un’onda improvvisa lo ha colpito alle spalle, trascinandolo giù: l’impatto contro il fondale sabbioso è stato tanto forte da rompergli il collo. Così è morto Lee Dingle, ingegnere 37enne in vacanza con la famiglia a Oak Island, nella Carolina del Nord, Stati Uniti. L’uomo è stato subito soccorso dai bagnini presenti in spiaggia e trasportato d’urgenza in ospedale ma ...