MotoGp | Domenicali dà i voti alla Ducati | “Dovizioso si merita 6 5 per colpa di… Marc

Fonte : sportfair

(Di martedì 17 settembre 2019) L’amministratore delegato dellaha fatto un bilancio di questa stagione non ancora terminata, dando iai propri piloti Una stagione in chiaroscuro per la, buone gare intervte da pesanti black-out che non hanno permesso a Dovizioso e Petrucci di lottare per il titolo mondiale. AFP/LaPresse Merito soprattutto di unMarquez straordinario anche a Misano, dove lo spagnolo è riuscito a vincere su una pista non proprio adatta alle sue caratteristiche. L’anno scorso sulla pista romagnola si era imposta la, un successo che i piloti della ‘Rossa‘ non sono riusciti a ripetere, per il rammarico di Claudio: “è stato un weekend complicato e difficile, ho parlato con tutti e anche con Andrea dopo la gara. In realtà noi abbiamo avuto più o meno le sensazioni dell’anno scorso, ma l’asfalto era molto diverso e noi abbiamo ...

ariianagraned : RT @FormulaPassion: MotoGP | Domenicali: “6,5 a Dovizioso e Ducati” - FormulaPassion : MotoGP | Domenicali: “6,5 a Dovizioso e Ducati” - DucatiClub_Lodi : RT @corsedimoto: MOTOGP - Il mondiale della Ducati anche questa volta e’ andato in fumo ma lAD Claudio Domenicali si consola cosi’... htt… -