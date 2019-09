Lecco | ancora violenza in stazione | rissa tra stranieri sui binari

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Federico Garau Gli extracomunitari, che hanno continuato a darsele di santa ragione anche coi treni in transito e davanti allo sguardo attonito degli altri passeggeri, si sono separati solo dopo che uno dei due ha ferito il rivale utilizzando un coccio di vetro affilato. Il sindaco Pd: "No a strumentalizzazioni" Nuovo episodio dialladi, dove duesi sono affrontati in mezzo aiin una lotta senza esclusione di colpi tra gli sguardi attoniti e terrorizzati dei presenti. Solo lunedì scorso la follìa del togolese che aveva aggredito due donne nel sottopassaggio, ora a pochi giorni di distanza lasulla massicciata tra due extracomunitari mentre, come riportato dalla stampa locale, sopraggiungevano alcuni convogli. Sono all'incirca le 21, ed i pochi testimoni presenti in quegli attimi concitati raccontano di una violenta ...

