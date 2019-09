Il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 sarà simile a quello di The Witcher 3

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) The3 ha avuto uno dei migliori modelliche abbiamo visto. Oltre agli aggiornamenti ordinari che hanno migliorato e ottimizzato l'esperienza tenendo conto del feedback dei giocatori, il gioco ha anche ricevuto due espansioni a pagamento, entrambe grandi, ricche di attività e di ottima qualità. Con, CD Projekt RED farà qualcosa di.Parlando in un'intervista con VGC, Max Pears, level designer di CD Projekt RED, ha affermato che per quanto riguarda i DLC gratuiti, i giocatori possono aspettarsi miglioramenti simili a quelli di The3, con questo gioco CDPR ha ascoltato i fan, "quindi ascolteremo il feedback, ma ci concentreremo su ciò cheil DLC."Ma non è solo con gli aggiornamenti gratuiti che CDPR prenderà spunto dai propri sforzi passati. L'intero modellodi, secondo Pears, ha imparato molto da ...

Eurogamer_it : CDPR e il supporto post lancio di #Cyberpunk2077. - SuozzoSimona : RT @socgaudenti: Post giornaliero per ricordarvi che Savoini, amicone di Salvini, ha chiesto supporto economico sottobanco a dei petrolieri… - coppolapaolo : RT @socgaudenti: Post giornaliero per ricordarvi che Savoini, amicone di Salvini, ha chiesto supporto economico sottobanco a dei petrolieri… -