Cosa c’è di vero nella “tassa sulla pipì” nel Lazio?

Fonte : wired

(Di martedì 17 settembre 2019) (foto: Kirill Kukhmar/Getty Images) Il tema non è esattamente d’innovazione, ma resta di primaria importanza soprattutto per i più incontinenti e per chi è abituato a bere molta acqua, tanto da ritrovarsi spesso alla ricerca disperata di un bagno nelle vicinanze. Da qualche giorno, in particolare, è scoppiata una piccola polemica per la cosiddetta “tassapipì“, ossia il nome d’arte di affibbiato a un provvedimento approvato dalla Regioneche servirebbe “per far pagare l’accesso ai bagni”. La notizia è stata data in toni polemici o critici, tra gli altri, da Affari italiani, Il Giornale, Tpi News e Il Tempo, stimolati anche dalle proteste arrivate dal Codacons. Tuttavia, al di là di tutte le valutazioni del caso, è emerso che la notizia (almeno per come era stata data inizialmente da diverse fonti) è in sostanza una bufala, nel senso ...

