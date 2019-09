Fonte : romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2019) IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DITPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAILRALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’ NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERIFINO ALLE ORE 17.00 CHIUSA VIA COLLATINA PER LAVORI AL MANTO STADALE DA VIA ROBERTO MICHELS A VIA DELLA VENEZIA GIULIA CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SULLA DIRAMAZIONE DISUD ALLE 22 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA ...

PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Giuseppe Toraldo altezza Via Pietro Pancrazi possibili difficoltà di circolazione causa #incidente - romadailynews : Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16:30: IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI ROMA TPL A… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -