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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 | 30 IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE ...

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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14:30 (Di lunedì 16 settembre 2019) IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’ AL PORTUENSE PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA GIANNETTO VALLI, ALL’ALTEZZA DI VIA VINCENZO STATELLA. NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERIFINO ALLE ORE 17.00 CHIUSA VIA COLLATINA PER LAVORI AL MANTO STADALE DA VIA ROBERTO MICHELS A VIA DELLA VENEZIA GIULIA CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08:00  Roma Daily News

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