Sovraindebitamento 2019 | cos’è | come funziona | utilizzo per debiti in condominio

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 16 settembre 2019) Persi intende uno stato di crisi o di insolvenza in cui può trovarsi un contribuente persona fisica e consumatore, o ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie che sono previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. La legge sul(Legge n. 3 del 27 gennaio 2012) permette a chi è in gravi difficoltà economiche di liberarsi dai, riducendone l’ammontare, e dilazionando i pagamenti, attraverso una procedura presso il tribunale chiamata esdebitazione. La normativa tende a prospettare una soluzione a quelle situazioni in cui un soggetto può incorrere, e che determinano un insostenibile aumento di oneri finanziari da pagare ai creditori, consentendo allo stesso debitore in sostanza di liberarsi dai ...

AnnaLosurdo1 : Un altro mondo è possibile - LaNotPontina : Il progetto è stato finanziato dalla Regione, prevista anche l’istituzione di un numero verde Si avvia anche a Lat… - Lunanotizie : Sovraindebitamento e usura: apre lo sportello a Latina - -