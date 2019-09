Per la morte di Giuseppe Pennacchio e di Nicole c’è un indagato per omicidio stradale

Il giallo della morte di Dj Navi - i Periti confermano : Ivan Ciullo si è impiccato : Ivan Ciullo, speaker radiofonico conosciuto come Dj Navi, non è stato ucciso. A questa conclusione sono giunti i periti della procura leccese che hanno depositato i risultati dell’autopsia eseguita sul corpo del ragazzo, riesumato lo scorso maggio. Dj Navi fu trovato impiccato a un ulivo nel 2015: secondo la famiglia sarebbe stato strangolato.Continua a leggere

Piazza Armerina in lutto Per la morte di Francesco - 17 anni : “Il male l’ha ucciso in 15 giorni” : Francesco Scarlata, volontario della Protezione civile di Piazza Armerina, in provincia di Enna, è morto a 17 anni per un tumore che l'ha ucciso nel giro di 15 giorni. Il ricordo dell'amico Samuele: "Lui non si era accorto di niente, stava benissimo. Era davvero una persona speciale. Noi amici ci saremo sempre, i familiari non devono mollare".Continua a leggere

Allagamenti in Spagna - è un’apocalisse : centinaia di nuove evacuazioni dopo la morte di sei Persone : centinaia di persone sono state evacuate dal sudest della Spagna, colpito nei giorni recenti da piogge torrenziali che hanno poi cominciato a diminuire dopo aver causato la morte di sei persone. I servizi d’emergenza di Valencia hanno informato che due campeggi in provincia di Alicante sono stati evacuati, uno dei quali ospitava 300 persone. Un’altra zona ad Almoradi è stata evacuata a titolo preventivo, a causa della prossimità del ...

Lady Diana è connessa con la creazione del mondo : ecco Perchè gli Egizi sarebbero “responsabili” della sua morte : “L’ascesa al trono di Carlo III, principe del Galles, provocherà tragedia e devastazione di sangue. Un carro tre volte veloce provocherà a lui (Carlo III) un lutto, un frutto rosso come carne, prima di un volo d’aria e di una crudele parca della morte” Questa è l’ottava centuria, reinterpretata da Renuccio Boscolo di recente ad Adnkronos, del medico/mago Nostradamus, di natali francesi. Carlo III corrisponde al ...

Oltre duemila feti conservati in casa : la scoPerta dopo la morte del noto medico abortista : Il dottor Ulrich “George” Klopfer è morto lo scorso 3 settembre, all’età di 75 anni. La sua famiglia ha chiamato la polizia qualche giorno dopo, il 12 settembre, per via di una macabra scoperta: in casa dell’uomo, un medico abortista, sono stati rivenuti 2246 feti. Lo sceriffo di Wills County, nell’Illinois, ha detto di essere stato chiamato da un legale della famiglia Klopfer per la rimozione dei duemila feti. medico ...

Cinque Persone sono morte Per via delle alluvioni nel sud della Spagna : Cinque persone sono morte per le forti piogge e le alluvioni degli ultimi giorni nella parte meridionale della Spagna, tra l’Andalusia, Murcia e la Comunità Valenciana. L’ufficio meteorologico spagnolo aveva previsto piogge torrenziali negli ultimi giorni della settimana e venerdì

Le Iene Per la prima volta senza lei. La decisione dopo la morte di Nadia Toffa : È passato poco più di un mese dalla scomparsa di Nadia Toffa, ma lei stessa non avrebbe voluto che il programma a cui ha dedicato tutta sé stessa si fermasse E così Le Iene si rinnovano. La conferma è arrivata nelle passate ore tramite una Story pubblicata da Nina Palmieri proprio nell’account ufficiale Instagram del programma di Italia 1. “Finalmente posso rispondere alla domanda più gettonata delle ultime 2-3 settimane – per non dire 2-3 mesi ...

Ig Nobel Per la Medicina a ricerca sulla pizza : "Se italiana - protegge da malattie e morte" : L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia”, si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su ...

Morte Astori – Richiesta di archiviazione Per il dottor Stagno - sarà il Gip del Tribunale di Firenze a decidere : E’ stata presentata Richiesta di archiviazione da parte della Procura di Firenze per il dottor Stagno, indagato insieme a Giorgio Galanti per la Morte di Astori E’ stata presentata Richiesta di archiviazione per Francesco Stagno da parte della Procura di Firenze, considerato dunque estraneo alla Morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018 a Udine. Toccherà al Gip del Tribunale di Firenze decidere sulla situazione del ...

Andria - 28enne accoltellato a morte Per una mancata precedenza. Le forze dell’ordine fermano un pregiudicato del posto : Un 50enne con precedenti è stato identificato e sottoposto a fermo perché ritenuto responsabile di aver ucciso Giovanni De Vito, il ragazzo morto ad Andria la sera del 12 settembre durante una lite per una mancata precedenza. La polizia ha potuto identificare il presunto aggressore esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Il 50enne è stato fermato da uomini commissariato di Andria e da agenti della Squadra Mobile della ...

Accoltellato a morte Per una mancata precedenza a un incrocio : È stato individuato dalla polizia nella notte, ad Andria, il presunto responsabile del ferimento mortale di Giovanni Di Vito, il 28enne tranese morto in ospedale in seguito all' accoltellamento avvenuto alla periferia della città ieri intorno alle 19. Si tratta di un 50enne di Andria. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha colpito Di Vito con una coltellata al petto, durante una lite scoppiata per una mancata precedenza ...