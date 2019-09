MotoGp – Si torna subito in pista per il Gp di Aragon | ORARI e DIRETTE TV di conferenza

MotoGp - GP Aragon 2019 : date - tv - orari e programma. Si torna in pista fra una settimana : Terminate le emozioni del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, con il caloroso pubblico di Misano Adriatico in festa perenne per tutta la tre giorni di competizione, il circus del Motomondiale non si ferma e si avvia verso la Spagna dove settimana prossima si correrà il GP di Aragon. Marc Marquez continua il suo dominio in classifica e si avvicina sempre più a vincere l’ottavo titolo mondiale e, tornato in patria, potrebbe ...

LIVE MotoGp - GP Misano 2019 in DIRETTA : Dovizioso e Valentino Rossi provano la rimonta - Marquez per tornare a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Di seguito i risultati delle qualifiche di ieri per la MotoGP: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.265 9 9 287.2 2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’32.560 7 7 0.295 0.295 291.8 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’32.571 3 7 0.306 0.011 288.7 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT ...

Marc Marquez MotoGp - GP San Marino 2019 : “Non capisco il gesto di Rossi - mi torna in mente la Malesia 2015…” : Dalle ore 14.50 di ieri tutto il Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP è passato in secondo piano. La pole di Maverick Vinales, l’ottimo secondo posto di Pol Espargarò, la conferma di Fabio Quartararo. Tutto è andato nel dimenticatoio rispetto al rischio di contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Si è già detto e scritto moltissimo a riguardo, ma lo spagnolo ai giornali di casa ha voluto rincarare la dose. Com’è ben noto i ...

MotoGp - presentazione GP San Marino 2019 : le Yamaha pronte a tornare sul tetto del mondo : La riviera romagnola si sveglia in festa, consapevole che l’attesissima domenica di gare del GP di San Marino 2019 è finalmente arrivata. A Misano Adriatico si sono preparati per questo giorno da settimane, colorando la città e organizzando numerose manifestazioni che hanno tenuto impegnato i tanti piloti che abitano da queste parti e più in generale tutti gli azzurri. Ma il grande momento è qui ed è tempo di fare sul serio. Al termine di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista : “ogni giorno mi sento più forte” : Jorge Lorenzo fiducioso in vista della gara di Misano: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Si corre domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp tornano in sella alle loro moto per darsi battaglia davanti al pubblico italiano. Reduce da un brutto infortunio, tornato in pista a Silverstone, ma costretto ad alzare bandiera bianca ai ...

MotoGp – La competitività a 40 anni ed il ‘segreto’ per tornare in testa - Hopkins svela : “Valentino Rossi? Mai incontrato un pilota come lui” : John Hopkins e la competitività di Valentino Rossi nonostante l’età: le parole dell’ex pilota di MotoGp sul Dottore La stagione 2019 di MotoGp non sta particolarmente sorridendo a Valentino Rossi. Nonostante le difficoltà, però, il Dottore non ha intenzione di mollare e negli ultimi test sembra aver ritrovato quel pizzico di fiducia che gli mancava grazie agli aggiornamenti Yamaha portati a Misano. Inoltre il nove volte ...

MotoGp - la Suzuki riabbraccia Joan Mir : lo spagnolo pronto a tornare in pista per i test di Misano : Il pilota della Suzuki ha superato i problemi emersi dopo l’incidente avvenuto nei test di Brno, dunque tornerà in pista a Misano giovedì Joan Mir può finalmente tornare in sella alla sua Suzuki, lo spagnolo ha superato le conseguenze del brutto incidente avvenuto nei test collettivi di Brno, che lo hanno costretto a saltare il Gp d’Austria e quello di Silverstone. Dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale, Mir è tornato a ...

MotoGp - Valentino Rossi torna quarto nelle FP2 grazie al VAR : il Dottore mette le cose in chiaro : Il pilota della Yamaha è stato al centro di un piccolo giallo al termine della seconda sessione di prove libere, risolto poi a suo favore dalla Direzione Gara Quarta posizione per Valentino Rossi nella seconda sessione di prove libere, caratterizzata da un piccolo giallo riferito ai tempi sul giro ottenuti dal Dottore e da Fabio Quartararo. Cancellati inizialmente per aver superato i limiti della pista, i due riferimenti cronometrici sono ...

VIDEO MotoGp - Jorge Lorenzo torna in pista dopo l’infortunio : primi giri con la Honda nella FP1 del GP Gran Bretagna : Jorge Lorenzo è tornato in pista dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio subito ad Assen, sono passati ormai due mesi dalla caduta in Olanda che ha costretto lo spagnolo a un periodo di pausa e a saltare ben tre gare. Oggi l’alfiere della Honda è tornato in sella alla sua moto e ha disputato le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, ha chiuso in ultima posizione a quattro secondi da Fabio Quartararo e ora dovrà cercare di ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho avuto dubbi sulla mia vita - sono contento di tornare. Rimango con Honda” : Jorge Lorenzo è pronto per tornare in pista dopo aver saltato le ultime tre gare a causa dell’infortunio subito ad Assen prima della pausa estiva. L’alfiere della Honda ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane grazie a delle voci di mercato riguardo a un avvicinamento alla Ducati ma poi lo spagnolo ha confermato che rimarrà con la scuderia spagnola fino al termine del contratto previsto per il 2021. La stagione ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Voglio confermare la crescita e tornare sul podio” : Valentino Rossi è apparso determinato e fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP. Il “Dottore”, infatti, confida in maniera particolare sulla pista di Silverstone che appare maggiormente indicata per la sua bizzosa Yamaha, dopo che in Austria ed a Brno la M1 ha dovuto correre maggiormente in difesa. Il ritorno dalle vacanze, ed i test in ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Ci vorrà tempo per ritrovare la velocità - contento di tornare con la Honda” : Jorge Lorenzo è pronto per tornare in pista dopo la lunga assenza in seguito all’infortunio subito ad Assen. Lo spagnolo ha dovuto saltare i GP di Germania, Repubblica Ceca, Austria e rientrerà in occasione del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Silverstone. La stagione del 32enne è fino a questo punto estremamente deludente visto che prima dell’incidente in Olanda non si era spinto oltre un ...

MotoGp – Jorge Lorenzo torna in pista a Silverstone : le prime parole del maiorchino dopo il lungo stop : Jorge Lorenzo pronto per il grande ritorno: le sensazioni del maiorchino della Honda alla vigilia del Gp di Silverstone Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Jorge Lorenzo è pronto al grande ritorno. dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio, il maiorchino sarà nuovamente in pista a Silverstone, per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. Sensazioni positive per Lorenzo: “è bello essere nuovamente col team ...

MotoGp – Si torna in pista a Silverstone : ORARI e DIRETTE TV del Gp di Gran Bretagna : La MotoGp torna in pista e lo fa a Silverstone: il programma dettagliato del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna Dopo una settimana di pausa, nella quale i piloti si sono rilassati trascorrendo il Ferragosto con amici e parenti, la MotoGp torna protagonista e lo fa a Silverstone. Dopo lo spettacolo dell’Austria, dove Dovizioso ha trionfato battendo all’ultima curva Marc Marquez, i fan delle due ruote si aspettano ancora ...