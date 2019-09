Migranti : contestato per la prima volta il reato di tortura - tre fermi : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Con l'accusa di tortura - è la prima volta che questo reato viene applicato in Italia - la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento hanno disposto il fermo di tre Migranti ospiti dell'hotspot di Messina. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, tratta di es

Migranti : Pm - ‘per vittime colpi di bastoni - frustate e scariche elettriche’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche”, ma anche “ripetute minacce gravi” poste in essere “con l’uso delle armi o picchiando brutalmente altri Migranti quale gesto dimostrativo”, “accompagnate dalla mancata fornitura di beni di prima necessità, quali l’acqua potabile, e ...

Migranti : contestato per la prima volta il reato di tortura - tre fermi : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Con l’accusa di tortura – è la prima volta che questo reato viene applicato in Italia – la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento hanno disposto il fermo di tre Migranti ospiti dell’hotspot di Messina. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani e tortura. I fermi sono stati eseguiti dalla Squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore ...

OCEAN VIKING A LAMPEDUSA/ 24 Migranti in Italia - Di Maio : "Scelto quel porto perché…" : OCEAN VIKING a LAMPEDUSA: 24 migranti rimangono in Italia. Di Maio puntualizza sulla scelta del porto sull'isola Sicilia: le sue parole

Via libera del governo alla Ocean Viking. Lampedusa è porto sicuro per 82 Migranti : L’intesa sulla redistribuzione tra Italia, Francia e Germania. Il sindaco di Lampedusa: “Noi trattati da cretini”

Migranti - il governo apre i porti per la Ocean Viking - Franceschini : 'Torna la politica' : Ocean Viking sbarca in Italia, a Lampedusa per la precisione. L'isola è stata designata come porto sicuro per lo sbarco degli 82 Migranti a bordo, dopo il permesso di evacuazione concesso ad una donna incinta di 9 mesi l'11 settembre, e la conseguente fine dell'odissea. La nave comunque non entrerà in porto, perché i profughi saranno trasbordati su motovedette della guardia costiera. L'arrivo dei Migranti è stato annunciato via Twitter dal ...

Pd - Elena Bonetti vuole la cittadinanza per i Migranti : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae" : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae nella scorsa legislatura". Esordisce così il neo ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, sull'Avvenire. A pochi giorni dalla sua nomina, la piddina ha già annunciato di voler concedere la cittadinanza "in automatico" per i b

Migranti : Morra - 'sbagliato parlare di porti aperti o chiusi - vanno regolamentati' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "E' sbagliato parlare di porti aperti e porti chiusi, i porti devono essere sottoposti a una regolamentazione". Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra commenta con l'Adnkronos la decisione dell'Italia di assegnare alla Ocean Viking il po

Migranti : Morra - 'da qui al 2050 dovremo fronteggiare arrivo di 60 milioni persone' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Adesso, con calma e serietà, e soprattutto non nelle sedi di un governo nazionale ma in Unione europea, si dovrà affrontare una questione epocale, da qui al 2050 e 2060 , come dicono tanti studiosi, dovremo fronteggiare dai 50 ai 60 milioni di esseri umani che arriver

Migranti : Morra - ‘sbagliato parlare di porti aperti o chiusi - vanno regolamentati’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “E’ sbagliato parlare di porti aperti e porti chiusi, i porti devono essere sottoposti a una regolamentazione”. Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra commenta con l’Adnkronos la decisione dell’Italia di assegnare alla Ocean Viking il porto di Lampedusa.“C’è un accordo con altri governi europei – dice Morra, a Palermo per ...

Migranti : Morra - ‘da qui al 2050 dovremo fronteggiare arrivo di 60 milioni persone’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Adesso, con calma e serietà, e soprattutto non nelle sedi di un governo nazionale ma in Unione europea, si dovrà affrontare una questione epocale, da qui al 2050 e 2060 , come dicono tanti studiosi, dovremo fronteggiare dai 50 ai 60 milioni di esseri umani che arriveranno nel mondo mediterraneo. Tutto questo non si può affrontare con il dilemma su porti aperti o porti chiusi”. Lo ha detto ...

Ocean Viking - Di Maio : “Porto sicuro assegnato perché ci sarà ridistribuzione dei Migranti in Ue” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha spiegato così la scelta dell'Italia di assegnare un porto sicuro alla nave Ocean Viking, che sbarcherà a Lampedusa gli 82 naufraghi: "È stato assegnato il porto a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce a nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti".Continua a leggere

Uno "scudo" di soldati e filo spinato per fermare i Migranti : Fausto Biloslavo Serenella Bettin Oltre 10mila migranti fermati in Croazia. E la Slovenia applica la tolleranza zero nei confronti di chi vuol venire in Europa (Podgorje) Il soldato sloveno in mimetica, fucile mitragliatore a tracolla, caricatori di riserva ed elmetto appeso al giubbotto tattico avanza nella boscaglia. Baffi e pizzetto biondi chiude la pattuglia con un altro militare davanti e un poliziotto in mezzo. ...

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. Salvini : «Eccoli - porti aperti senza limiti» : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...