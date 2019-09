“Luna Farm” | al Fico Eataly World il primo parco a tema contadino

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2019) Aprirà entro fine anno a Bologna a, "Luna Farm", ildivertimenti ain Italia. Offrirà alle famiglie un'esperienza di divertimento in una fattoria, tra scenografie curate nei minimi dettagli e 15 attrazioni a, tra cui una monorotaia sospesa da percorrere a bordo di una gallina, una ruota del mulino panoramica o il recinto dei tori autoscontro con proiezioni interattive in pista. Il luna parkoccuperà una superficie coperta di circa 6.500 metri quadrati con soluzioni di realtà aumentata e interattività e attrazioni dedicate a persone con esigenze speciali. Ha richiesto investimenti per 11 milioni di euro, circa 12 i mesi di lavoro richiesti per progettarlo e realizzarlo. E' ancora un cantiere ma i più piccoli hanno già potuto conoscere in anteprima alcuni dei personaggi mascotte.Luna Farm nasce dalla collaborazione tra ...

