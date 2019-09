Inter | Zhang Jindong in Italia tra Champions e affari

Razzismo - Zhang difende la lettera degli ultras dell’Inter a Lukaku : «Non volevano offendere» : Zhang si è immediatamente ambientato in Italia. Il presidente dell’Inter – come scrive l’Associated Press – ha difeso il comunicato diffuso dalla Curva a proposito dei buu razzisti nei confronti di Lukaku. Gli ultras hanno spiegato al centravanti dell’Inter che i buu in Italia non sono manifestazioni di Razzismo ma semplicemente un modalità di tifo. Zhang dice che il principio di non discriminazione è iscritto nel ...

Eca - terremoto nel calcio. Fuori Gazidis - entra Zhang : Inter - altra vittoria sul Milan : Porte girevoli a Milano per quanto riguarda le cariche nell'ECA. L'Associazione dei Club Europei di calcio (il cui presidente è Andrea Agnelli) ha estromesso dal board esecutivo l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il dirigente sudafricano, una dell

Inter - la mossa del presidente Zhang per prendersi l'Europa : posto Eca nel mirino : Diciamo la verità: pochissimi di noi hanno idea di cosa sia l' Eca. Sfruttiamo wikipedia (lo fanno tutti): «L' Associazione dei Club Europei (Eca) è un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Lo scopo della Eca è quello di proteggere e di promuovere il calcio dei club eur

Inter - la rivoluzione Zhang : sotto esame Nike e Pirelli : Non solo novità in campo e anche nelle infrastrutture tra nuova sede, Appiano e progetto stadio: la rivoluzione di Zhang passa anche dagli sponsor. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi la società nerazzurra lavorerà anche sul piano delle sponsorizzazioni. Tra entrate (l’ultimo è Lenovo, che compare sulle maglie d’allenamento) e uscite (Full […] L'articolo Inter, la rivoluzione Zhang: sotto esame Nike e Pirelli ...

Inter - contro il Cagliari si cerca continuità : presente anche Zhang alla Pinetina : Vigilia di campionato per l'Inter, che domani affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal successo importante ottenuto contro il Lecce per 4-0 e vogliono dare continuità ai propri risultati. Il club meneghino, inoltre, deve fare i conti con un nuovo capitolo relativo al caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha deciso di fare causa alla società nerazzurra, ...

Inter - anche Zhang molla Icardi : ribadita la bocciatura nell'incontro alla Pinetina : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi, soprattutto perché siamo nell'ultima settimana di calciomercato. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, lo ha ribadito nel prepartita del match di esordio in campionato contro il Lecce. Il dirigente ha risposto per le rime alla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che la sera prima a Tiki Taka aveva rivelato che qualcuno gli ...

Calciomercato Inter - faccia a faccia tra Icardi e il presidente Zhang : confermata la linea dura del club : Nel corso del colloquio avvenuto nella giornata di oggi, il numero uno nerazzurro ha confermato a Icardi la sua estraneità al progetto tecnico Mauro Icardi continua a restare fuori dal progetto tecnico dell’Inter, come ribadito oggi dal presidente Zhang Jr e dall’amministratore delegato Marotta. Fabrizio Corradetti – LaPresse I due dirigenti hanno incontrato l’argentino nella giornata di oggi, confermandogli la ...

Di Marzio : Marotta e Zhang hanno ribadito a Icardi che è fuori dal progetto Inter : Le parole di Wanda Nara a Tiki Taka (“forse qualcuno che conta nell’Inter, ha detto a Icardi di restare”) hanno provocato reazioni importanti in due giorni. Prima le frasi piccate di Marotta di ieri sera, alla viglia di Inter-Lecce 4-0, e poi oggi l’incontro-confronto oggi pomeriggio tra il presidente Zhang, l’ad Marotta e lo stesso Marotta. Incontro che si è svolto contestualmente all’amichevole che la prima squadra ha ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Inter - nessuna speranza per Icardi : Zhang lo avrebbe bocciato definitivamente : Nonostante manchino solo due settimane al termine della sessione estiva di calciomercato il nome di Mauro Icardi continua ad essere tra i più chiacchierati in casa Inter. Il centravanti argentino è stato messo ai margini del progetto pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, nella prima conferenza stampa stagionale (a inizio luglio). Da allora nulla è cambiato con Maurito che continua ad essere ...

Calciomercato Inter - accordo con il Bayern Monaco per la cessione di Perisic : manca solo l’ok di Zhang : accordo raggiunto tra l’Inter e il Bayern Monaco per la cessione di Ivan Perisic, il croato pronto a sbarcare in Bundesliga Il Bayern Monaco ha trovato il nuovo esterno, colui che non dovrà far rimpiangere Arjen Robben e Frank Ribery. Si tratta di Ivan Perisic, per il quale il club bavarese ha trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni, più venti di riscatto. Prima della definitiva fumata ...

Calciomercato - l'Inter potrebbe chiudere per Lukaku : Zhang e Pastorello sarebbero a Londra : potrebbe presto terminare il tormentone relativo al futuro di Romelu Lukaku. La Juventus si è tirata definitivamente fuori non potendo accontentare le richieste del Manchester United, dopo il rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. In corsa, dunque, è rimasta solo l'Inter, che adesso è in pole position e che potrebbe chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Sarebbe così accontentato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

Calciomercato Inter - il presidente Zhang Jr. svela il futuro di Icardi : “nessun ripensamento - ecco cosa faremo” : Il numero uno del club nerazzurro ha parlato del futuro dell’attaccante argentino, confermando la sua partenza Il futuro di Mauro Icardi ormai è chiaro che sarà lontano dall’Inter, l’attaccante argentino non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte e lascerà il club nerazzurro insieme a Radja Nainggolan nel corso di questa sessione di mercato. LaPresse/Gerardo Cafaro Il neo allenatore del club di Suning ha parlato ...

Zhang : «Inter asset importante per Suning - è un ponte fondamentale» : «L’Inter rappresenta moltissimo per Suning. Nell’area sport-entertainment, ad esempio, è un grande asset». Lo ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang, in una intervista al Corriere della Sera. «È vero, l’Inter è un’attività piccola all’interno di Suning ma allo stesso tempo è una responsabilità enorme – ha proseguito Zhang -. All’inizio della nostra operazione forse non […] L'articolo Zhang: «Inter asset importante ...