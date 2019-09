Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro si mostrano in nuovi render ufficiali

È ufficiale : il 19 settembre Huawei presenterà anche un Porsche Design Mate 30 RS : Porsche Design Huawei Mate 30 RS si farà: poco fa lo ha annunciato Huawei su Twitter, confermandone il debutto con la serie Mate 30 il 19 settembre. L'articolo È ufficiale: il 19 settembre Huawei presenterà anche un Porsche Design Mate 30 RS proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro si mostra dal vivo con schermo waterfall e notch importante : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale Huawei Mate 30 Pro è protagonista di un nuovo video che conferma alcune delle caratteristiche del suo display.

Quando la beta EMUI 10 arriverà sui Huawei Mate 20? Forse uno slittamento : La beta EMUI 10 è in piena distribuzione sui Huawei P30 e P30 Pro anche in Italia. Dopo l'iscrizione al programma sperimentale per i top di gamma della serie, anche in Italia si è cominciato a ricevere proprio il pacchetto software con a bordo la nuova interfaccia e pure Android 10 naturalmente. I possessori dei Huawei Mate 20 dovrebbero essere i prossimi a beneficiare di questo passaggio ma, almeno secondo quanto trapelato in queste ore, ...

A nudo il Huawei Mate 30 Pro : specifiche complete - prezzo e foto reale : Il 19 settembre sarà la giornata di presentazione del Huawei Mate 30 Pro, oltre che del fratello più piccolo Mate 30: di quest'ultimo modello, il più performante della serie, conosciamo praticamente tutta la scheda tecnica (l'ha diffusa il noto leaker @RODENT950 su Twitter, ed è in grossa parte coincidente con tutte le precedenti indiscrezioni fin qui trapelate), che siamo felici di illustrarvi a seguire, nel dettaglio che stiamo per ...

Tutti i leaks riguardanti i Huawei Mate 30 : le specifiche punto per punto : State aspettando l'annuncio relativo alla serie dei Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 5G? Niente di più normale, trattandosi probabilmente dei migliori top di gamma di questa seconda parte del 2019. Le specifiche tecniche di questi flagship la dicono lunga sul loro grado di appetibilità. Come riportato da 'Huawei Central', sono tanti i motivi per cui dovreste voler puntare sulla prossima line-up del colosso di Shenzen. DISPLAY Il ...

Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy S8 - S8+ - M30 e Galaxy J6 ricevono nuovi aggiornamenti : Huawei Mate 20 Pro sta ricevendo le patch di agosto con la nuova versione di EMUI 9.1, mentre per Samsung Galaxy M30 e Galaxy J6 (2018) ci sono le patch di settembre.

Più stabile Huawei Mate 20 Pro con la patch B320 : avvistata oggi 11 settembre : Si torna a parlare di Huawei Mate 20 Pro in queste ore, grazie all'avvio della distribuzione di un nuovo aggiornamento concepito dal produttore cinese. Provando ad analizzare in modo più specifico la release, trapela che siamo al cospetto della patch di agosto, la successiva rispetto al nostro punto della situazione pubblicato in mese fa su queste pagine. Importante in una situazione del genere esaminare in modo dettagliato le informazioni ...

Le specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro svelate a pochi giorni dalla presentazione : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, ecco le ultime informazioni relative alla scheda tecnica di Huawei Mate 30 Pro, insieme a conferme sul notch.

Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro - che sarà invece destinato a HONOR V30 : Secondo le ultime indiscrezioni Huawei Mate 30 e 30 Pro avranno un normale schermo a 60 Hz: i 90 Hz arriveranno solamente su HONOR V30.

Ultima possibilità per Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus con offerte Euronics Restart : Scampoli di offerte Euronics oggi 10 settembre da prendere in esame per chi cerca uno smartphone di fascia alta a buon prezzo, come nel caso dei vari Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, abbiamo parlato del volantino della nota catena, portando alla vostra attenzione interessanti occasioni per il pubblico che intende portare a termine una nuova transazione. Oggi, però, tocca focalizzarsi sul ...

Niente paura per Huawei Mate 30 senza app e servizi Google - probabile soluzione Meizu : La notizia che ha tenuto banco nel weekend è che il Huawei Mate 30 e naturalmente anche il Mate 30 Pro potrebbe giungere senza servizi Google a bordo, dunque senza Play Store ma pure senza app proprietarie di Big G. Questo aspetto, sulla carta estremamente negativo per tanti user Android, potrebbe essere mitigato e addirittura superato da una soluzione a cui il produttore starebbe lavorando anche da un po' di tempo. Come ci racconta anche ...

Prima possibile immagine della smart TV di Huawei - in arrivo il 19 settembre con la serie Mate 30 : Questa potrebbe essere la Prima immagine della smart TV di Huawei, che dovrebbe essere presentata il 19 settembre a Monaco di Baviera insieme alla serie Mate 30.

Huawei infiamma l'attesa con un video teaser dedicato alla serie Mate 30 : È da mesi che si parla della serie Mate 30 di Huawei. Si è detto di tutto in merito, anche e soprattutto per colpa dei vari leaks e rumors i quali a volte hanno fornito spunti interessanti, qualche spiraglio su quello che sarà il prodotto finale, ma hanno anche confuso le acque mettendo sul piatto […]

Assaggio del Huawei Mate 30 nel nuovo video trailer : le conferme : Un nuovo Assaggio del Huawei Mate 30 è presente nel nuovo video trailer di lancio che, pur non mostrando il device naturalmente, ci fornisce degli spunti interessanti sul prossimo telefono prossimo al lancio il 19 settembre a Monaco, in Germania. La clip, appena pubblicata sui canali ufficiali del produttore, è quella presente al termine dell'articolo e va esaminata in ogni frame. Il primo aspetto del Huawei Mate 30 che non può passare ...