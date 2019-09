Governo ultime notizie | Salvini “Referendum contro abolizione Dl sicurezza”

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Governo incassa la fiducia al Senato - 11 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il Governo incassa la fiducia al Senato. Paolo Gentiloni nuovo commissario UE agli affari economici, 11 settembre 2019,

Governo ultime notizie : Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” : Governo ultime notizie: Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” A Montecitorio, nella giornata del 9 settembre, si è giocata la prima delle due partite sulla fiducia al Governo. I numeri alla Camera sono abbastanza larghi e, di fatto, il risultato non è mai stato in bilico. È stata, però, l’occasione di tornare a vedersi in faccia ed esporre la propria versione dei fatti sulla nuova maggioranza. I deputati leghisti sono stati i più ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Governo - fiducia tra le tensioni - 10 settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, martedì 10 settembre 2019: il Governo Conte ottiene la fiducia alla Camera, ma non mancano le tensioni

Pensioni ultime notizie : Uil fa appello al nuovo Governo Conte : Pensioni ultime notizie: Uil fa appello al nuovo governo Conte Le Pensioni restano ancora un tema chiave delle discussioni e delle trattative che si intavoleranno per il prossimo anno, in vista della Legge di Bilancio. Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Quota 100, Ape sociale e Opzione Donna. Le ultime notizie a riguardano riportano che Opzione Donna sarà prorogata, mentre Ape Social dovrebbe essere rinforzata. E Quota 100? Dovrebbe ...

Governo ultime notizie : Gentiloni all’Ue che ruolo spetta all’Italia : Governo ultime notizie: Gentiloni all’Ue che ruolo spetta all’Italia Durante la gestazione del nuovo esecutivo, si era fatto insistentemente il nome di Paolo Gentiloni agli Esteri, agli Affari Europei o alla Commissione Europea. Nel Totoministri, l’ex Presidente del Consiglio veniva posto in pole position per il ruolo da Commissario. Ipotesi che si è concretizzata grazie alla sua recente nomina da parte del premier Conte. Governo, ...

Pensioni ultime notizie : testo definitivo Governo Conte Bis - cosa recita : Pensioni ultime notizie: testo definitivo governo Conte Bis, cosa recita Sul fronte Pensioni ultime notizie non possono non riguardare il programma del governo Conte bis. Stando al testo definitivo dello stesso si avranno maggiori politiche di welfare e quindi di assistenza sociale, soprattutto con focus alle famiglie aventi basso reddito. Mentre per Quota 100 non c’è alcuna indicazione (potrebbe restare così com’è anche nel 2020 e forse ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : giura il Governo Conte bis - 5 settembre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: oggi giura il Governo Conte Bis. L'Italia di Mancini riprende la corsa verso Euro 2020 in casa dell'Armenia

Governo - ultime ore prima della nascita del Conte bis : cosa succede ora : Dopo il voto favorevole degli iscritti del Movimento 5 Stelle alla nascita del Governo Conte bis con il Pd, si dovrebbe chiudere in queste ore il lavoro sulla squadra dell'esecutivo. Concluso il tavolo sul programma e stilata la lista dei ministri, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, dovrebbe sciogliere la riserva. Ecco quali sono e quando sono previste le prossime tappe per la formazione del nuovo esecutivo.Continua a leggere

Governo ultime notizie : chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” : Governo ultime notizie: chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” Le trattative per la formazione di un Governo sostenuto da M5S e PD proseguono. Il Conte bis sembra essere ormai certo, rimanendo pochi punti in discussione e con una pressione sempre crescente da ambo le parti per celebrare l’accordo. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha posto una serie di paletti che, da un lato, hanno favorito la nomina di Conte alla Presidenza ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - verso Governo Pd-M5S - 2 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 2 settembre 2019: Crisi di Governo - verso l'intesa fra PD e M5S; Nessun crollo e nessun ferito; Uragano Dorian.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Governo Conte : nuovo vertice M5s-Pd - 31 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Al via un nuovo incontro fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico a Palazzo Chigi, 31 agosto 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Governo : Mattarella dà incarico a Conte - 29 agosto - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Mattarella ha dato l'incarico a Giuseppe Conte di formare un nuovo Governo dopo la crisi, 29 agosto 2019,

Crisi di Governo - ultime notizie : Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” : Crisi di governo, ultime notizie: Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” Crisi di governo: nella seconda giornata del secondo giro di consultazioni il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la presenza di una intesa politica per la nascita di un nuovo governo col Partito Democratico. Crisi di governo, Di Maio rivendica il lavoro svolto dal governo Conte La trattativa degli ultimi giorni sembra aver ...

Governo M5S-Pd - ultime notizie : esercizio provvisorio - quando si rischia : Governo M5S-Pd, ultime notizie: esercizio provvisorio, quando si rischia La trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è in fase avanzata: rimane lo scoglio del ruolo di Luigi Di Maio, che vorrebbe mantenere per sé il ruolo di vicepremier, oltre ai ministeri già di sua competenza. Il PD insiste con il considerare Giuseppe Conte come figura politica di riferimento del M5S (tesi avvalorata anche da una serie di sondaggi che ...