Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019)ha fatto sapere che5 ha ottenuto un grande successo e che si è rivelato il titolo col migliordi. Infatti dal 6 settembre (data in cui i possessori dell'Ultimate Edition hanno potuto accedere al gioco) sono stati 3 milioni i giocatori che hanno giocato al gioco, complice anche la presenza sul Game Pass.Considerate che il titolo di maggior successo diè stato Halo 4 su Xbox 360 nel 2012, titolo che ora va con pieno diritto al recente5. "Da una delle saghe più acclamate dei videogiochi,è più grande che mai, con cinque modalità mozzafiato e la campagna più entusiasmante di sempre. Mentre incombe una guerra aperta, Kait Diaz si separa dagli altri per svelare il mistero della sua connessione col nemico e scopre il vero pericolo. Il mondo sta crollando. Lo Sciame ha corrotto l'esercito robot della Coalizione e si sta per ...

Eurogamer_it : Gears 5 rappresenta il lancio migliore di questa generazione, per Microsoft -