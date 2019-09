Diabete e glicemia alta | tanti “falsi miti” sulla frutta | l’elenco di quella consentita e

Abbassare colesterolo - pressione e glicemia alta : gli alimenti “dimenticati” che combattono Diabete - ipertensione e ipercolesterolemia : Il colesterolo è presente nel sangue e in tutti i tessuti: in quantità fisiologiche è indispensabile per la costruzione di cellule sane, ma quando il colesterolo è alto, costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il colesterolo in eccesso può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni, detti anche placche aterosclerotiche, che a loro volta contribuiscono a restringerne il lume, provocando ...

Pressione alta e Diabete tipo 2 : un alimento a basso valore nutrizionale causa glicemia alta e malattie croniche : Le bevande, zuccherate o con dolcificanti ipocalorici, possono essere collegate a un maggiore rischio di morte per tutte le cause: la dietista dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), Tiziana Casati, commenta lo studio condotto dallo Iarc e pubblicato da “Jama Internal Medicine”. E’ emerso che, rispetto a un basso consumo (meno di un bicchiere al mese), coloro che riferiscono di berne 2 o più ...

Allerta farmaci : attenzione ad un noto antidolorifico - causa ipoglicemia pericolosa anche per chi non soffre di Diabete : Secondo uno studio condotto da un’equipe di ricercatori della Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences dell’Università della California di San Diego, i pazienti che assumono tramadolo sono a maggior rischio di sviluppare ipoglicemia o livelli di zuccheri nel sangue eccessivamente bassi. Il tramadolo, un analgesico oppiaceo debole sintetico ad azione centrale approvato nel 1995, ha gradualmente guadagnato un uso crescente in tutto ...

Abbassa colesterolo - pressione e glicemia alta : un tubero “dimenticato” ideale per combattere Diabete e ipertensione : Il topinambur è conosciuto in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti come “il carciofo di Gerusalemme”, nonostante non appartenga alla famiglia dei carciofi (ma a quella dei girasoli) e non sia originario della città israeliana. Fu scoperto da Samuel Champlain, un esploratore francese che, perlustrando le terre vicine a Cape Cod, oggi nello stato del Massachusetts, poco a sud di Boston, rimase ammaliato dal gusto di questo tubero che ...

Diabete : la vitamina D è in grado di contrastare la glicemia alta : La vitamina D e gli omega-3 possono “rallentate o arrestare la progressione” del Diabete di tipo I. Sono i primi risultati di uno studio preliminare internazionale coordinato da Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute e Cell Transplant Center dell’Università di Miami e componente del Consiglio superiore di sanità, pubblicati su ‘CellR4‘. Lo studio (T1D Prevention Field Study), che si avvale delle ...

Diabete : ecco il fattore che raddoppia il rischio di glicemia alta sin da bambini : I bambini con fegato grasso presentano un rischio doppio di preDiabete e di Diabete rispetto a quellisani. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù insiemeall’Università di Verona e all’Università di Southampton e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Epatology. Il fegato grasso o steatosi epatica (Non Alcholic Fatty Leaver Disease, NAFLD) è la più frequente malattia epatica in età ...

Diabete : i batteri intestinali influenzano il rischio di glicemia alta : Esiste un importate legame tra Diabete e batteri intestinali: i bambini ad alto rischio genetico di sviluppare il Diabete di tipo 1 hanno una flora batterica intestinale diversa rispetto a quelli con basso rischio. Lo rivela uno studio pubblicato su Nature Communications, che suggerisce come il rischio genetico possa modellare la risposta di un individuo a fattori ambientali nello sviluppo di malattie autoimmuni. Il Diabete di tipo 1 è una ...

Diabete e tumori - individuato un legame : chi soffre di glicemia alta rischia di ammalarsi cancro : Diabete e tumori: individuato un possibile meccanismo che lega le due patologie: livelli di glicemia troppo alti sono correlati a un aumento di un danno al Dna che a sua volta accresce il rischio di sviluppare il cancro in persone col Diabete. Le due proteine sono state individuate da una ricerca supportata dal National Institute of Health e presentata al congresso dell’American Chemical Society (ACS) in corso a San Diego. Le persone con ...

Diabete : il 30% degli italiani presenta complicanze a causa della glicemia alta : Combattere innanzitutto il silenzio, soprattutto se nasconde indizi asintomatici che però sono rilevatori di una malattia dagli esordi subdoli come il Diabete. È questo l’obiettivo dell’incontro aperto al pubblico c/o Meeting Salute di Rimini (venerdì 23 agosto ore 17:00 nella sala C3 dell’Area Meeting: #ParliamoDiDiabete). Si infoltiscono sempre più le fila dei casi italiani di Diabete che nel 1985 erano circa 1 milione e ...

Diabete e alimentazione : ecco la cattiva abitudine che raddoppia il rischio di glicemia alta : Che il Diabete di tipo 2 sia influenzato dal tipo di alimentazione è ormai ben noto, quello che in pochi sanno però è che anche il modo in cui si mangia può aumentare il rischio di soffrire di glicemia alta. Esistono infatti delle abitudini quotidiane che possono avere un impatto importante sulla salute a lungo termine e, in particolare, un’abitudine legata all’alimentazione potrebbe raddoppiare il rischio di sviluppare il Diabete di ...

Fieno greco - la pianta che abbassa la glicemia e previene il Diabete : Il Fieno greco, pianta chiamata con questo nome in quanto ampiamente utilizzata come mangime per il bestiame nell’antichità, è un toccasana naturale per la prevenzione del diabete e contro le patologie correlate a questa condizione. Appartenente alla famiglia della Leguminose e coltivata soprattutto in Egitto, questa pianta deve i benefici appena citati al suo contenuto di 4-idrossi-isoleucina, un derivato dell’aminoacido essenziale ...

Diabete e glicemia : il controllo per evitare iperglicemia o ipoglicemia : Diabete e glicemia: il controllo per evitare iperglicemia o ipoglicemia. Il controllo della glicemia la chiave per convivere con la malattia

Caldo e Diabete - un binomio pericoloso : un frutto e 10 consigli per combattere la glicemia alta anche in estate : Caldo e diabete, binomio pericoloso. Se infatti la glicemia alta è un problema comune a molti, con il Caldo bisogna prestargli particolare attenzione in quanto le elevate temperature potrebbero provocare disidratazione e perdita di liquidi e sali minerali con conseguenti sbalzi glicemici che sono molto pericolosi per la salute. Il Caldo torrido può aumentare infatti il rischio di ipoglicemia sopratutto in chi assume farmaci ad hoc. Quando il ...

Diabete - caldo e glicemia : l’estate è piena di tranelli - tanti consigli utili e gli errori più comuni : Il Diabete non va in vacanza e, anzi, la stagione estiva, in particolare il gran caldo di queste settimane, è piena di tranelli per chi ne soffre. Anche in ferie non bisogna abbassare la guardia: gli esperti della Società italiana di diabetologia hanno messo a punto un decalogo di “istruzioni per l’uso” che gli italiani diabetici dovrebbero seguire: Bere abbondantemente, anche se non si ha molta sete per evitare il pericolo di ...