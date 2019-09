Van Gogh | Monet | Picasso | le opere sequestrate a Tanzi dopo il crac Parmalat vanno

Mostra del cinema di Venezia 2019 - la programmazione di Sky : in anteprima Van Gogh con Williem Defoe : Da mercoledì 28 fino a sabato 31 agosto, in occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinema tografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), Sky cinema propone la programmazione dedicata Film da leoni. Due appuntamenti al giorno, in prima e seconda serata su Sky cinema Due, con una selezione di titoli premiati nelle edizioni precedenti della Mostra , tra cui la prima tv di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità. I titoli ...

Film da Leoni - su Sky Cinema dal 28 al 31 agosto una selezione di film da Venezia con Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità : Sky Cinema e la Mostra del Cinema di Venezia . Dal 28 al 31 agosto arriva film da Leoni con film dal Lido e la prima tv di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità film da Leoni , Sky Cinema Due si apre alla Mostra del Cinema di Venezia e per 4 giorni dedica le sue prime e seconde serate ai film premiati a Venezia . In occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinema tografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre) ...

Un ritratto come Van Gogh o Tiziano : lo dipinge l’intelligenza artificiale : AI Portraits sfrutta un algoritmo in grado non solo copiare le linee delle caratteristiche facciali, ma di utilizzarle come base per generare un ritratto completamente nuovo (fonte: IA Portraits) Passato il trend di invecchiare grazie a FaceApp è giunto il momento di concedersi il lusso di un dipinto classico realizzato, partendo da un proprio selfie, dall’intelligenza artificiale di un sito internet. Per ottenere un ritratto pittorico nello ...