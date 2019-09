Rachel Bloom di Crazy Ex-Girlfriend è incinta

Fonte : blogo

(Di domenica 15 settembre 2019) Vinto un Emmy nella notte grazie aEx-, serie tv in cui indossa gli abiti di Rebecca Bunch, la 32enneha annunciato di essere, direttamente dal dietro le quinte dei Creative Arts Emmy Awards.Laha vinto il prestigioso premio insieme ad Adam Schlesinger e Jack Dolgen per la canzone "Antidepressants Are So Not A Big Deal", battendo agguerriti rivali come "Documentary Now" e "Saturday Night Live". "Ex-" ha chiuso baracca e burattini pochi mesi fa, dopo quattro stagioni. A detta della, lei e il suo team hanno scritto oltre 150 canzoni originali per l'intera durata dello show.diEx-15 settembre 2019 10:16.

