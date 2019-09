Platinette | “Non sarò più a Italia Sì perché in questi anni ho avuto un difficile male da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) È stato tra i protagonisti della scorsa stagione diSì, il programma del sabato pomeriggio di RaiUno condotto dal sempre elegante e professionale Marco Liorni. Ma questa stagione Mauro Coruzzi, alias, non ci sarà. Il motivo non è la partecipazione ad Amici Celebrities (dove avrà il ruolo di giurato) come si era inizialmente pensato ma problemi di salute che lui stesso ha spiegato, proprio aSì: “Ho chiesto di ospitarmi per spiegare quello che mi sta succedendo. Quarantacinque da autore e conduttore, poi è arrivato il cinema, Sanremo, tanto lavoro, ma in tuttihounda combattere, ovvero il mangiare compulsivo. L’ultimo anno trascorso aSì è stato un anno: trascinavo una gamba e ringrazio la discrezione delle mie amiche e dello studio per la privacy. Ho deciso alla fine della stagione scorsa che dovevo ...

