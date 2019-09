Oscar ed Eleonora si sono definitivamente lasciati | lei conferma | ' Non faccio la guerra'

Ex U&D Eleonora Rocchini ammette addio a Oscar Branzani : 'La mia strada continua da sola' : Dopo mesi di gossip e mezze smentite, Eleonora Rocchini ha informato i fan degli sviluppi che ha avuto la sua storia d'amore con Oscar Branzani. Con un lungo messaggio che è apparso sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato la rottura con il napoletano che, secondo il parere di molti, l'avrebbe ripetutamente tradita negli ultimi anni. Eleonora rompe con Oscar: la conferma sui social Sono parole molto forti ...

Tra Oscar e Eleonora è finita : ?spunta un retroscena choc : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non stanno più insieme, lo conferma Deianira Marzano, che aggiunge una notizia choc riguardo un presunto tradimento da parte dell'ex tronista. Una delle coppie più amate di Uomini e Donne pare si sia detta definitivamente addio. Stiamo parlando di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini che, secondo quanto rivelato da Deianira Marzano via Instagram, si sarebbero salutati in maniera definitiva a causa ...

Deianira Marzano su Instagram : 'Oscar Branzani e Eleonora Rocchini si sono lasciati' : È un'indiscrezione bomba quella che ha riportato nelle scorse ore Deianira Marzano su Instagram: a quanto pare, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non stanno più insieme. Pubblicando gli screenshoots delle conversazioni su Whatsapp, tra un amico dell'ex coppia di U&D e una ragazza, l'influencer napoletana ha voluto dimostrare che il tronista sarebbe solito avere incontri passionali con persone che non sono la fidanzata, la quale sarebbe ...

