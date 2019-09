Caldo | il bel tempo favorisce la raccolta dell’uva | soprattutto in collina

PREVISIONI METEO/ Oggi bel tempo e Caldo ovunque - da mercoledì aria fredda? : PREVISIONI METEO: Oggi sarà una giornata di bel tempo e caldo un po' ovunque, così come domani. Ma da mercoledì la situazione potrebbe cambiare

Analisi Meteo per il mese di Agosto 2019 per il Bellunese : più Caldo e meno pioggia : Di seguito l’Analisi Meteorologica del mese di Agosto 2019 per la provincia di Belluno a cura di Bruno Renon “Questo mese è risultato più caldo e un po’ meno piovoso del normale. Dopo l’accentuata e frequente instabilità del mese di luglio, questo mese ha presentato condizioni Meteorologiche più consone al periodo estivo, con rovesci e temporali che non sono mancati, ma che si sono alternati a brevi fasi di bel tempo. L’estate ...

Meteo - finita la bella estate. Torna il Caldo africano : afa e temperature di fuoco - chi si salva : L'estate "perfetta" durerà il tempo di un weekend, poi torneranno l'afa e caldo africano. L'anticiclone delle Azzorre manterrà le temperature gradevoli e sostenibili ancora per qualche giorno, spiega il sito 3BMeteo, ma tra la fine della settimana e l'inizio della prossima si sentiranno gli effetti

Previsioni meteo 15 agosto : temperature in calo - Ferragosto con bel tempo e Caldo gradevole : Le Previsioni meteo del 15 agosto, festività di Ferragosto, preannunciano una giornata con un clima gradevole grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Col calo delle temperature dimenticheremo il caldo opprimente dei giorni scorsi. Ecco nei dettagli come sarà il tempo a Ferragosto lungo la penisola.Continua a leggere

Meteo - Caldo in Europa : battuto record in Belgio - +41 - 8°C : Prosegue l’ondata di caldo record in Belgio: David Dehenauw, capo Meteorologo del Royal Meteorological Institute, ha reso noto che ieri sono stati registrati +41,8°C (104 Fahrenheit) nella città settentrionale di Begijnendijk, la temperatura più alta dall’inizio delle registrazioni, un nuovo massimo storico per il Paese dal 1833. caldo record anche in Lussemburgo, dove la colonnina di mercurio è salita fino a +40,8°C. L’ondata ...

Caldo - Parigi sfiora i 43 gradi : record storico. Belgio e Olanda soffocano - aiuti Ue anti-siccità : Previsioni rispettate. Un'ondata di Caldo ha travolto i paesi europei. A Parigi, secondo quanto ha reso noto su Twitter Météo France, è stato battuto un nuovo record di...

Meteo - l’ondata di Caldo africano infiamma l’Europa : nuovi record - Francia - Germania - Olanda e Belgio oltre i +40°C [DATI] : Questa ondata di caldo africano sta facendo crollare record su record nell’Europa centro-occidentale. Infranti record in Francia, Germania, Olanda e Belgio per il secondo giorno consecutivo, con Parigi che ha registrato la sua giornata più calda di sempre. La temperatura più alta di sempre registrata nella capitale francese è di +42,4°C, battendo il record di +40,6°C di qualche ora fa e soprattutto il primato precedente risalente al 1947 ...