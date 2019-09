Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino-Pinerolo | morti padre e figlia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Gabriele Laganà L’incidente questa mattina, all’altezza di Piscina. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che è riuscita a salvare l’altraDrammatico incidente stradale questa mattina, all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e suadi 6 anni sonoche l’quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta intorno alle 8:40. Le due vittime sarebbero rimaste intrappolate nel veicolo in: per loro non c'è stato nulla da fare. A far scattare l’allarme, secondo quanto riferito dal 118, sarebbe stata la moglie dell’uomo, e madre della bambina, che viaggiava su un’altra macchina con la seconda, neonata. Sul posto sono giunti immediatamente l'elisoccorso e due ambulanze del 118, oltre a due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in ...

fattoquotidiano : Incendio Avellino, fiamme in un’azienda che produce contenitori in plastica per batterie auto: evacuata la zona - infoitinterno : Papà e figlioletto muoiono in un'auto in fiamme a Pinerolo - infoitinterno : Incidente sulla Torino-Pinerolo: auto in fiamme, muoiono padre e figlia 6 anni -