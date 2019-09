Ue | Gualtieri | ‘riforma patto stabilità delicata | complessa e lunga’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Helsinki, 14 set. (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire è stato “corretto” quando ha invitato alla cautela sulla riforma deldi: “condivido la prudenza rispetto al fatto che la revisione deldiè un processo molto complesso, delicato e lungo”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia Roberto, a Helsinki al termine dell’Eurogruppo e dell’Ecofin informale.“La prudenza – aggiunge– non è solo della Francia, ma di tutti noi. Al tempo stesso la cifra della discussione di oggi, di tutti i Paesi, che ci sia il ministro o il viceministro è abbastanza normale, è stata, persino più di quello che si poteva immaginare, una condivisione del fatto che la riflessione sulle regole deve andare avanti”. “Ora spetterà alla Commissione ...

ale_briga : RT @piercamillo: Giornata surreale. Il governo con Gualtieri annuncia che la flat tax non si farà, Lega e FI insorgono, Zingaretti rivendic… - matteodipaolo89 : RT @piercamillo: Giornata surreale. Il governo con Gualtieri annuncia che la flat tax non si farà, Lega e FI insorgono, Zingaretti rivendic… - jontargetti : RT @piercamillo: Giornata surreale. Il governo con Gualtieri annuncia che la flat tax non si farà, Lega e FI insorgono, Zingaretti rivendic… -