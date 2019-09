Serie B oggi | orari delle partite e come vederle in tv e streaming 14 settembre

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) Si giocanocinque incontri della terza giornata diB di calcio, dopo quello di ieri che ha visto la vittoria del Pordenone sullo Spezia per 1-0. Quattro dei match odierni si giocano alle 15, con i campi di Ascoli, Cittadella, Virtus Entella (e dunque Chiavari) e Perugia occupati dalle evoluzionisquadre che cercano l’ingresso nel massimo campionato. Alle 18, invece, è il Venezia a ospitare il Chievo in un match sentito se non altro per la vicinanza geografica. I match dirisultano importanti soprattutto per Virtus Entella e Perugia, a quota 6 punti in classifica e dunque alla ricerca della fuga: il compito appare più facile per gli umbri rispetto a quello dei liguri. Segui live e in esclusiva laB su DAZN Gli incontri odierni della terza giornata del campionato cadetto si giocano quest’su due fascee: le 15 e le 18. Sarà possibile ...

TurismoIrlanda : NEWS: Un angolo d’Irlanda del Nord a Bayeux. Inaugurata oggi a Bayeux l’esposizione dell’arazzo del Trono di Spade®… - montegranarobas : Un grande in bocca a lupo sia alle ragazze che under 12 che tra oggi e domani scenderanno in campo. Le ragazze si g… - CardoneSofia : RT @Una_Gioia_Mai: Buongiorno a tutti ma soprattutto alle ragazze delle 12 squadre della Serie A femminile perché finalmente oggi riprende… -