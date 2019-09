Pontida di rabbia

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) “Di Maio stai sereno”. La signora che sta attaccando lo striscione indossa una maglietta blu con stampato il faccione di Matteo Salvini. La scritta è in bella vista, tra le roulotte e le tende dei primi arrivati., edizione 33: dopo svariate di lotta e qualcuna di governo, quella di quest’anno è quella della. Composta tra quelli della vecchia guardia, fragorosa tra i giovani. Lo schiaffo del “traditore”, del “poltronaro” grillino brucia ancora: c’è il coro “Di Maio torna al San Paolo”, scappa pure qualche parola più pesante. I vaffa sono tutti per Giuseppe Conte, il “boia”. Ma anche per Sergio Mattarella: “Questo Presidente mi fa schifo” urla dal palco il deputato leghista Vito Comencini. Tutto condito dal più classico “chi non salta comunista ...

