Migranti | così un articolo del Sole di due anni fa ha fatto boom fra i sovranisti

Migranti - il caso della Ocean Viking agita il Pd : "Così non va bene - è una vergogna" : La nave con 82 Migranti a bordo è ancora in attesa di un porto sicuro. "Esattamente come accadeva con Salvini ministro"...

Migranti - nel 2019 solo 7.467 rifugiati. Mai così pochi : Tra calo degli sbarchi e decreti sicurezza, crolla il numero dei Migranti con lo status riconosciuto di rifugiato. In picchiata anche le domande, solo 24mila dall’inizio dell’anno. Chiudono così una serie di sezioni giudicanti.

Sbarchi Migranti e Ong - Orfini attacca il governo Pd-M5S : 'Così non va bene - per niente' : L'insediamento del governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle apre una nuova pagina della politica italiana, ma soprattutto dà vita ad uno scenario in cui c'è attesa di conoscere in che modo si espleterà la linea di discontinuità che con l'esecutivo gialloverde che i dem vogliono attuare. Tra i temi per i quali potrebbe registrarsi un cambio di direzione c'è quello dell'immigrazione, considerato che la politica dei porti ...

SCENARIO/ Libia e Turchia - così i Migranti possono far saltare l'Ue : Nel governo M5s-Pd si parla di superamento di Dublino mediante una distribuzione preventiva dei migranti negli altri paesi europei

Governo : don Cosimo Scordato - 'Salvini ha alimentato paura nei confronti dei Migranti' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "A Salvini bisogna riconoscere una grande capacità comunicativa. E' entrato in contatto col popolo ma con i suoi discorsi ha alimentato un sentimento di paura nei confronti dei migranti, atteggiamenti razzisti, nazionalismi. Sono sollevato dal fatto che non faccia più p

Nel Cpr sputi - sassi e agenti pestati. Così i Migranti dettano legge : Giuseppe De Lorenzo Confermati gli arresti per tre stranieri per la rivolta nel Cpr di Torino. Ira della polizia: "Non ci rispettano" Il Cpr di Torino è una brutta gatta da pelare, soprattutto per gli agenti costretti - loro malgrado - a presidiare il centro per il rimpatrio dei migranti. Le rivolte sono "all'ordine del giorno" anche se non tutte balzano agli onori della cronaca. Incendi, violenze, sputi. L'ultimo caso risale alla ...

Così si è arrivati allo sbarco dei Migranti della Mare Jonio : Mauro Indelicato La Mare Jonio ancorata a Licata a giugno quando era ancora sotto sequestro Problemi sanitari ma anche peggioramento repentino delle condizioni climatiche: ecco come si è giunti alla fine di cinque giorni contrassegnati dal braccio di ferro tra Ong Mediterranea e governo uscente Inizia tutto circa una settimana fa quando, a largo della Libia, la nave Mare Jonio raccoglie a bordo complessivamente 98 migranti. Da allora ...

Vittorio Feltri sul lavoro e i Migranti : "Dai - andiamo avanti così - facciamoci del male da soli" : Lasciamo agli aruspici che abbondano nei giornali, grandi e piccoli, l' arduo compito di indovinare come si concluderà la crisi di governo in atto. Ci limitiamo ad osservare che il pasticcio era evitabile, sarebbe bastato poco per non cadere nel baratro, nel quale è sempre stato facile precipitare e

Emmanuel Macron - il patto con l'Ue per farci invadere. Così ci mandano altri 300 Migranti : Lo scontro sui 147 migranti raccolti dalla nave spagnola della Open Arms vede per ora sconfitto Matteo Salvini la cui linea di difesa ad ogni costo delle frontiere nazionali trova l' opposizione non solo dei giudici ma anche delle altre componenti del governo. E tuttavia a incassare il successo non

"Trattati a favore della Francia". Così l'Italia si becca i Migranti : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Il muro francese a Ventimiglia sorretto dagli accordi Ue: da Chambery a Dublino, Così ci rimette solo l'Italia Quando gli immigrati arrivano in Italia, nessuno può impedirgli di entrare. Le porte sono aperte. Quando, invece, cercano di fuggire dal nostro Paese per andare altrove, nessuno li fa passare. Le porte d’Europa sono chiuse. Tra Ventimiglia e Mentone, sulla linea che separa il ...

Migranti - un poliziotto rivela : "Così la Francia raggira l'Italia" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Il caso-Migranti sulle violazioni francesi a Ventimiglia: "Se lo facessimo noi ci arresterebbero" "Se facessimo noi cose del genere ci arresterebbero". Loro, invece, "ci provano" senza farsi grossi problemi. A parlare in anonimato (ascolta qui) è un agente italiano impegnato al fronte di Ventimiglia. La situazione al confine è "migliorata", ma ancora critica. Dopo l'emergenza di ...

Così la Francia falsifica i documenti per mandare i Migranti in Italia : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Tra Mentone e Ventimiglia lo scandalo dei respingimenti dall'Italia alla Francia. L'accusa ai transalpini: i documenti dei migranti "li scrivono loro", "ci sono nomi e storie inventate" immigrazione migranti Persone: Emmanuel Macron ...

Il 'muro' anti-stranieri di Macron. Così caccia i Migranti in Italia : Giuseppe De Lorenzo Parigi considera "inaccettabile" il comportamento di Salvini su porti chiusi e migranti, ma poi barrica la Francia La stazione di Ventimiglia è la casa di molti migranti. Mangiano e dormono per strada o sui sassi tra le rotaie. Gli occhi fissi sui tabelloni dei treni diretti oltr'Alpe. La direzione è solo una: la Francia. Sono a centinaia gli immigrati che, ogni giorno, arrivati dalla rotta del Mediterraneo o da ...

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki sui Migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, t