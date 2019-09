Le 5 storie più morbose del Joker

Fonte : wired

(Di sabato 14 settembre 2019) Nuovo traguardo per i film ispirati ai fumetti. Dopo l’Oscar come migliore film d’animazione a Spider-Man: Into the Spider-verse, il 2019 segna anche il trionfo deldi Joaquin Phoenix nel nuovo film di Todd Phillips, appena aggiudicatosi il Leone d’oro come miglior film alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film, però, è lontano dal solco dei blockbuster tracciato dai Marvel Studios e dalla stessa Warner Bros con i precedenti film dedicati a Batman e Justice League. Sono distanti i supereroi, sono lontane le scene tutte azione ed effetti speciali, e anche un crossover con il Cavaliere oscuro è, a detta del regista, fuori questione. Insomma, undavvero fuori dai canoni, il che ben si addice al pagliaccio simbolo di caos, rivolta, follia e violenza insensata. Per scoprire tutti i modi in cui ildei fumetti differisce ...

caterinabalivo : Accadeva un anno fa ed oggi alle 14:00 su Rai 1 ci saranno ancora più emozioni, ancora più storie e spero ancora vo… - MSF_ITALIA : #Grecia. Migliaia di persone sono ancora intrappolate sulle isole a causa del disumano accordo #UE-#Turchia. Le cos… - BelardiPaolo : @annaric95744795 Di solito non vanno mai a buon fine ste storie belle all inizio ma poi alla fine hanno una probabi… -