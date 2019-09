Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) L’hatocome ’place of safety, ilsicuro, per la, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente ino fare il trasdei migranti su motovedette della Guardia Costiera. “Siamo sollevati è il primo commento che arriva dalle ong. La decisione dopo che nei giorni scorsi il Governo si era riunito per studiare la strategia sull’immigrazione e aveva parlato di “sollecita soluzione” per laattraverso una “redistribuzione” dei migranti fra diversi Stati Ue. Ieri poi la conferma di un accordo da Berlino: Francia e Germania sono pronti ad accogliere ognuna il 25% dei migranti che sbarcano in. Passi avanti verso la creazione di quel “meccanismo temporaneo” di ...

UNHCRItalia : M. ha quattro anni. Ieri sera è approdata a Lampedusa, assieme alla mamma e altre 40 persone, stipate su quel barch… - DiversaEtica : RT @HuffPostItalia: Finalmente Lampedusa. L'Italia assegna un porto a Ocean Viking - Luca_Policastro : RT @HuffPostItalia: Finalmente Lampedusa. L'Italia assegna un porto a Ocean Viking -