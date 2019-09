Spazio | ascoltato per la prima volta il trillo di un giovane buco nero

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) La recente conferma delle onde gravitazionali ipotizzate da Einstein ha cambiato il modo di osservare il cosmo, ma anche di ascoltarlo. La drammatica collisione di due buchi neri produce infatti un suono che si diffonde nello, in modo simile alla propagazione delle onde sonore di una campana. Ora – riporta Global Science – un team di fisici del Massachussets Institute of Technology haper laildi, identificando una sorta di schema sonoro. Questo ha permesso agli scienziati di risalire alla massa e allo spin del. Lo studio, pubblicato su Physical Review Letters, sembrerebbe confermare il cosiddetto teorema no hair dei buchi neri (letteralmente, “senza capelli”). In base a questo principio, unè caratterizzato da tre parametri fisici: massa, spin e carica elettrica. Tutte le altre informazioni ...

