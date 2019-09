Sottosegretari governo Conte bis | ecco l’elenco completo e le deleghe

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 13 settembre 2019)bis:e leLunedì 16 settembre, alle ore 10, i nuovidelbis giureranno a Palazzo Chigi. In tutto sono 42, con una maggioranza a 5 Stelle (21), seguita dalla rappresentanza del Partito Democratico (18). Dei restanti, 2 appartengono a LeU e 1 al Maie. Non resta quindi che andare a vedere la squadra aldi viceministri eufficializzata al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. Elencobis: i nomi Di seguito andremo a elencare i nomi scelti per ricoprire gli incarichi di viceministri edelbis. Accanto a ogni nome affiancheremo il partito politico di appartenenza e l’eventuale carica di viceministro assunta. Presidenza del Consiglio dei MinistriMario Turco (M5S, programmazione economica ...

Ettore_Rosato : Ipocrita come pochi ....ci avevate messo 90 giorni per fare il governo e 10 per nominare i sottosegretari. È chiaro… - c_appendino : Laura Castelli e Lucia Azzolina sono appena state nominate rispettivamente Viceministra all'Economia e Sottosegreta… - F_DUva : Stamattina si è completata la squadra di Governo con la nomina di viceministri e #sottosegretari. Un'ottima squadra… -