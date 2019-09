Sottosegretari | ancora braccio di ferro Conte chiede di chiudere entro oggi

Governo - non c'è ancora la lista dei Sottosegretari : slittano le nomine? : Continua il braccio di ferro tra M5s e Pd - ma anche interno alle forze di maggioranza -, per la nascita del nuovo esecutivo. LeU ha già un nome, ma chiede una casella in più. La soluzione deve essere sul tavolo del premier entro il Cdm delle 15 o al massimo entro venerdì, come auspica il Colle

Sottosegretari - Di Maio ha ancora difficoltà a scegliere. PD : "Noi siamo pronti" : La squadra del governo Conte bis non è ancora al completo, ma sia il Premier, sia il Presidente della Repubblica, si sarebbero stancati di aspettare e vorrebbero che la partita fosse chiusa entro oggi. Conte preferirebbe avere la lista completa dei 42 Sottosegretari già entro il Consiglio dei Ministri di oggi, fissato per le 15, ma è probabile che tutto slitti a un nuovo Cdm per domani mattina. Il PD ha detto di essere pronto, invece il ...

Sottosegretari - si tratta ancora. Conte : la squadra va chiusa subito : Alta tensione nel M5S. In corsa anche due ex ministre: Trenta e Lezzi. All’Economia dovrebbero andare sia Castelli che Buffagni, per il Pd Misiani