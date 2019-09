Sebastiani e l' ossessione per Elisa | Non riesco ancora a capire perché l' ho

Piacenza - il legale di Sebastiani chiede perizia psichiatrica : “Ossessione affettiva” : Al termine dell'interrogatorio di garanzia durato 4 ore, l'avvocato di Massimo Sebastiani, Mauro Pontini, ha fatto sapere che chiederà la perizia psichiatrica. Intanto il corpo della 28enne di Borgotrebbia è stato sequestrato per l'autopsia che confermerà o smentirà quella che per il momento è la versione di Sebastiani sui fatti del 25 agosto.Continua a leggere

