Roma | guasto alla metro | passeggeri costretti a scendere e a camminare lungo i binari al

(Di venerdì 13 settembre 2019) Tra Circo Massimo e Colosseo, a causa di un, decine di persone sono state costrette ae ail tunnel dei. È successo a, questa mattina, sulla linea B dellapolitana. I, come si nota nel video, hanno dovuto percorrere centinaia di metri al buio per raggiungere la banchina successiva. Video Twitter L'articoloe aal buio proviene da Il Fatto Quotidiano.

