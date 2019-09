Milano | 28enne si vede rifiutare una richiesta d’affitto perché nata a Foggia | “I

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali. Io sono una razzista al 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini. Lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto sulla carta d’identità. E lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega un cazzo”. È questo il messaggio vocale che Patrizia, una donna di 50 anni, ha inviato a Deborah Prencipe per disdire un contrattoche sarebbe dovuto cominciare a ottobre. La colpa di Deborah, 28 anni, è quella di essere, anche se dal 2011 vive in Brianza e avrebbe voluto avvicinarsi alla sua fidanzata, Laura Ortolani, 26 anni. È stata proprio lei a rendere noto l’episodio, accaduto ieri pomeriggio a Malvaglio, piccola frazione di Robecchetto Con Induno, uno dei comuni più a Nord della provincia di, a due passi dall’aeroporto di Malpensa. Ma le ...

