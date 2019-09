In Cyberpunk 2077 non potrete avere una relazione con Keanu Reeves

In Cyberpunk 2077 i genitali saranno determinati dal tipo di corpo scelto : CD Projekt RED ha rivelato un altro importante dettaglio del suo atteso RPG Cyberpunk 2077, ovvero che i genitali dei personaggi saranno determinati dal tipo di corpo scelto dai giocatori. Il level designer Max Pears ha spiegato che lo studio vuole consentire ai giocatori di creare i personaggi che vogliono."Dovrete scegliere il tipo di corpo che determinerà i genitali del personaggio. Potrete assegnare una voce maschile o femminile a tutti i ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli sulle Missioni : Quest’oggi inizia ufficialmente il Tokyo Game Show 2019, per l’occasione CD Projekt RED torna a parlare di Cyberpunk 2077 soffermandosi sulle Missioni, a seguire i dettagli. Cyberpunk 2077: Le tipologie di Missioni Nel corso dell’avventura avrete a che fare con le seguenti tipologie di Missioni: Principali: Missioni che riguarderanno la storia principale e dovranno essere completate per portare a termine ...

In Cyberpunk 2077 affronteremo 4 diverse tipologie di quest - tra cui le "Street Stories" : Cyberpunk 2077 è destinato a essere un gioco di ruolo enorme quando arriverà su PC e console il prossimo aprile, e una delle cose che ci piace sempre ascoltare prima dell'arrivo di un titolo di questo genere, sono le informazioni sul design delle missioni e, a quanto pare, in Cyberpunk 2077 ci sarà molto da fare. CD Projekt Red, infatti, ha confermato che il gioco includerà quattro diversi tipi di missioni che vi permetteranno di fare qualsiasi ...

Cyberpunk 2077 ci offre un dietro le quinte con il nuovo trailer : CD Projekt RED ha pubblicato quest'oggi un nuovo trailer per Cyberpunk 2077, fornendoci l'occasione di dare un'ulteriore occhiata al gioco.Come possiamo vedere, nel nuovo trailer possiamo osservare come il team di sviluppo ha lavorato a questo ambizioso RPG FPS, con un interessante dietro le quinte.Per il momento sappiamo che CD Projekt RED si sta concentrando sul perfezionamento del comparto narrativo del gioco, ma sappiamo che una modalità ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt svela nuovi dettagli sul crafting : CD Projekt RED ha condiviso maggiori dettagli sul sistema di crafting di Cyberpunk 2077.Come svelato in una precedente notizia, alcune armi possono utilizzare munizioni speciali, come proiettili esplosivi e perforanti. Risorse preziose, che dubitiamo potrete ottenere facilmente depredando i nemici o a buon prezzo nel mercato nero. La possibilità di sfruttare i materiali racimolati durante le scorribande a Night City per creare munizioni ...

La conferma del multiplayer in Cyberpunk 2077 fa infuriare diversi fan : Alcuni fan di Cyberpunk 2077 sono arrabbiati con CD Projekt RED per aver confermato ufficialmente la modalità multiplayer online per il gioco. Lo studio ha svelato i suoi piani per i contenuti multiplayer su Twitter, rivelando anche che sta assumendo nuove posizioni per il comparto multigiocatore.Mentre alcuni fan di Cyberpunk 2077 erano entusiasti della possibilità di girovagare per la città con gli amici, altri si sono dimostrati molto meno ...

Cyberpunk 2077 e il crafting - CD Projekt RED spiega come funzionerà : Sono indubbiamente elevate le aspettative per quanto concerne Cyberpunk 2077, e le proiezioni future non prospettano altro che un incremento esponenziale sotto questo punto di vista. La presenza in cabina di regia del team polacco CD Projekt RED ha ovviamente uno suo peso specifico nell'innalzare a ritmi vertiginosi l'hype dei videogiocatori, complice anche e soprattutto il grandissimo lavoro svolto dallo studio su quella che è divenuta una ...

Cyberpunk 2077 : nuove fantastiche immagini svelano l'armamentario di V : Cyberpunk 2077 torna a far sognare i fan dello sci-fi con delle nuove fantastiche immagini dell'armamentario in dotazione a V. Si tratta infatti della rappresentazione accurata delle armi di cui sarà equipaggiato il protagonista della storia, armi ed equipaggiamenti in puro ed ispiratissimo stile sci-fi, per la gioia di tutti i cosplayer e appassionati in attesa di ispirazione.Nelle nuove immagini possiamo infatti notare ogni particolare dei ...

CD Projekt Red conferma : Cyberpunk 2077 avrà il multiplayer : CD Projekt Red conferma ufficialmente che Cyberpunk 2077 riceverà una porzione multiplayer.Il multiplayer non arriverà al lancio del gioco: all'uscita ad aprile 2020 il titolo sarà solo per giocatore singolo.Quindi, dopo la pubblicazione e dopo i contenuti post-lancio per giocatore singolo, possiamo aspettarci l'arrivo del multiplayer.Leggi altro...

Le nuove immagini di Cyberpunk 2077 mettono in luce l'incredibile livello di dettaglio dei personaggi : La mancanza di scene in terza persona in Cyberpunk 2077 potrebbe aver deluso qualche fan, il gioco sarà per la maggior parte in prima persona con alcune occasionali scene in terza persona qua e là. Alcuni giocatori non sono troppo inclini a questo, soprattutto perché il gioco presenta un character creator molto robusto e sarebbe lecito vedere il proprio V per intero su schermo. Ma anche se non riuscirete a vedere il vostro personaggio, potrete ...

Cyberpunk 2077 : a quanto pare anche le cutscene saranno in prima persona : Ormai non è più un segreto che CD Projekt RED, sviluppatore di Cyberpunk 2077, abbia deciso di optare per la prospettiva in prima persona in modo da far immergere ancora di più il giocatore nel mondo di gioco. Tuttavia sembra che questa scelta ricadrà anche sui filmati, poiché, a quanto pare, anche le cutscene saranno strutturate in modo tale da risultare in soggettiva.Una recente intervista ad un sito tedesco è apparsa all'interno del forum ...

Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch? : I ragazzi di CD Projekt RED hanno recentemente realizzato (il gioco sarà disponibile ad ottobre) un porting per Nintendo Switch dell'acclamato The Witcher 3, con risultato decisamente accettabili. I fan si sono quindi domandati se anche il prossimo titolo dello studio, Cyberpunk 2077 subirà lo stesso destino in futuro.Durante una recente intervista la la senior concept artist Marthe Jonkers ha speso qualche parola su questo argomento, non ...

Cyberpunk 2077 e le cutscene - scelta estetica precisa per CD Projekt RED : È un Cyberpunk 2077 che si appresta a sorprendere su tutta la linea quello che arriverà sugli scaffali agli albori della primavera del prossimo anno. D'altronde la presenza di CD Projekt RED sul ponte di comando non poteva non portare una ventata di sano ottimismo tra le fila della community dei videogiocatori, in virtù soprattutto dell'ottimo lavoro compiuto dallo studio con The Witcher 3. Tanti sono i dettagli già condivisi dagli ...

Cyberpunk 2077 : emergono alcuni dettagli sulle due gang principali del gioco : CD Projekt Red ha condiviso parecchi nuovi dettagli durante il suo ultimo live dedicato a Cyberpunk 2077. Il video in questione ha mostrato Pacifica, uno sei distretti della città (in cui è ambientato il gioco) ora occupato dalle due gang più importanti del gioco. Mike Pondsmith (creatore della serie) ci fornisce qualche dettaglio in più."Quando ho creato i Voodoo Boys, anni ed anni fa, stavo cercando un'idea interessante, ovvero cosa ...