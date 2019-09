Governo : al Mise Buffagni viceministro - tra i sottosegretari i Pd Manzella e Morani (2) : (AdnKronos) – La squadra del MS5 si completa con La neo sottosegretaria Alessandra Todde, classe ’69, è stata amministratore delegato di Olidata, la società italiana che opera nel settore Ict, dal 13 luglio 2018 ad aprile 2019 quando si è dimessa dopo essere stata indicata come capolista per le Isole alle elezioni europee. Di Nuoro, Todde ha conseguito una laurea in Scienze dell’Informazione ed in Informatica ...

Governo : Bellanova posta foto - ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”. Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois. L'articolo Governo: Bellanova posta foto, ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Bellanova posta foto - ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”. Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois. L'articolo Governo: Bellanova posta foto, ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Calenda - ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi disastri’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Patuanelli è meglio di Di Maio, è una persona concreta. Il problema è che Di Maio non ha voluto che al Mise andasse uno che non è dei 5 Stelle perché hanno fatto tali e tanti disastri che li vogliono tenere nascosti. Penso sia stato un grande errore lasciargli quel ministero”. Lo dice Carlo Calenda a La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi ...

Governo - Patuanelli prende il posto di Di Maio al Mise : “Continuità col suo lavoro”. E su Alitalia : “Vorrei essere l’ultimo a occuparmene” : Sarà l’ex capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, a raccogliere l’eredità di Luigi Di Maio come titolare del Ministero dello Sviluppo economico. “Sono molto felice, ci sono tanti dossier sul tavolo da affrontare in fretta. Il mio predecessore ha fatto un ottimo lavoro, avrò il lavoro spianato”, ha spiegato dopo l’annuncio da parte di Giuseppe Conte della lista dei neoministri al Quirinale. Tradotto, come ...

Governo : Di Maio trasloca - da Mise-Lavoro passa alla Farnesina : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Luigi Di Maio resta nel nuovo esecutivo M5S-Pd con l’incarico di ministro degli Esteri dopo un lungo tira e molla che ha contrassegnato tutte le fasi che hanno portato alla nascita del nuovo gabinetto.Vicepresidente della Camera nel 2013 a soli 27 anni, nel Governo a 32, i Di Maio nasce nel a Pomigliano d’Arco da madre insegnante di latino e greco e papà piccolo imprenditore edile, con un ...

Governo : Di Maio trasloca - da Mise-Lavoro passa alla Farnesina (3) : (AdnKronos) – Reddito di cittadinanza e decreto dignità le sue battaglie portate avanti da vicepremier e ministro dello Sviluppo, che tuttavia non gli sono sufficienti per confermare il Movimento 5 stelle ai livelli del 2018. Anzi alle Europee del maggio scorso registra una vera e propria debacle, arretrando al 17 per cento. L'articolo Governo: Di Maio trasloca, da Mise-Lavoro passa alla Farnesina (3) sembra essere il primo su ...

Governo : Di Maio trasloca - da Mise-Lavoro passa alla Farnesina (2) : (AdnKronos) – Ed è a Montecitorio che inizia la lunga corsa di Di Maio. In breve tempo, grazie anche al ruolo di vicepresidente di Montecitorio, diventa uno dei volti più noti del partito, tanto da essere nominato membro del cosiddetto ‘direttorio’ voluto nel novembre 2014 da Gianroberto Casaleggio e da un Beppe Grillo ‘un po’ stanchino’ del ruolo di leader. E qui che comincia, tra alti e bassi, cadute e ...

TOTO-MINISTRI Governo CONTE-BIS - NOMI/ De Micheli al Mise - Guerini rimpiazza Salvini? : Totoministri GOVERNO Conte bis, i NOMI del possibile esecutivo M5s-Pd: ipotesi Muroni all'Ambiente e Del Rio al ministero del Lavoro.

Governo - tra Di Maio e Zingaretti nodo premisership. Nuovo incontro alle 21 con Conte : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - tra Di Maio e Zingaretti nodo premisership. Nuovo incontro alle 21 con Conte : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Arcelor Mittal : "Tornerà immunità penale su Taranto : il Governo ce lo ha assicurato". Il Mise : "E' falso" : Lo ha annunciato il direttore finanziario Aditya Mittal: "Devo dire che il governo è stato molto costruttivo". Meno di un mese fa Di Maio aveva dichiarato che non sarebbe tornato indietro. E infatti è arrivata la smentita del ministero