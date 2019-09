Eutanasia e libertà di scelta | tutti gli ostacoli | I malati gravissimi vogliono una

Papa Francesco " Eutanasia non è scelta di libertà"/ "Il malato non è mai un costo" : Papa Francesco contro l'eutanasia 'non è una scelta di libertà personale. Il malato non è mai un costo: la vita non è inutile'

Papa : Eutanasia non è scelta di libertà : "La pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi stati,solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale; in realtà essa si basa su una visione utilitaristica della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo, se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può evitare il dolore". Lo ha affermato Papa Francesco ricevendo in udienza nella Sala Clementina l'Associazione ...