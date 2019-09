Chernobylite | l' horror in stile STALKER entrerà in early access ad ottobre

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) The Farm 51 ha annunciato che il suosci-fi (che prende spunto dalla trilogia di S.T.A.L.K.E.R)in fasea partire dal 16. Per festeggiare l'annuncio è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer.Come riportato dal comunicato stampa, il 16i videogiocatori potranno immergervi nuovamente nella zona di esclusione di Chernobyl. Sarà possibile visitare la famosa centrale nucleare, il villaggio di Kopachi, il misterioso Occhio di Mosca e l'evocativa e pericolosa città di Pripyat, ormai in rovina. La versionedarà modo di assaporare 8 ore di narrativa, in futuro saranno aggiunti nuovi episodi, location, equipaggiamento e personaggi.presenta una trama non lineare che si baserà sulle decisioni prese dal giocatore.Inoltre è stato annunciato che il 17 settembre i finanziatori della campagna Kickstarter potranno ...

