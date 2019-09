Cannes Yachting Festival 2019 | gli yacht più belli

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Questo weekend la Costa Azzurra si apre alla nautica, con il, cioè il più grande Salone in acqua d'Europa. Un appuntamento fisso per appassionati e addetti ai lavori della nautica da diporto internazionale. Lo scenario è quello della Croisette ae gli organizzatori attendono un nuovo record di presenze allo. Le barche esposte sono più di 600, di cui oltre 120 novità in anteprima mondiale, che saranno accolte al Vieux Port con una prestigiosa esposizione di imbarcazioni a motore, mentre il Port Canto sarà il nuovo «Spazio Vela» con ben 80 espositori specializzati che presenteranno oltre 120 modelli a vela tra nuovi monoscafi e multiscafi. Asarà protagonista anche il made in Italy, con 159 espositori nei diversi settori e servizi della nautica, di cui 49 costruttori di barche a motore e 9 di barche a vela. Tra gli eventi in ...

