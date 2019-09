X Factor 13 – Mariam Rouass canta Gioventù bruciata di Mahmood Video

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 12 settembre 2019) X13 –die passa ai Bootcamp.Maryam ha 18 anni e viene da Bergamo. Nella vita fa la parrucchiera ma questa sera conquista il palco di #XF13ndo “” di. Per la ragazza bergamasca, con origine marocchine, la canzone ha tanto significato, dal momento che la stessa si riconosce pienamente nel testo. Per lei è stata subito standing ovation! Samuel: “Diciamo che ti sei emozionata. Anche se hai fatto qualche errorino ci hai trasmesso tante emozioni. Nonostante tu abbia dei bellissimi capelli stare in un negozio di parrucchieri non è il posto giusto per te” Malika Ayane: “Sei stata brava, molto misurata e dolce”. Sfera Ebbasta: “Mi piacciono le persone che non si pongono limiti e che ce le mettono tutta per raggiungere il proprio sogno” I quattro ...

youarestillyou : MARIAM CHE CANTA GIOVENTÙ BRUCIATA PER ME GIÀ HA VINTO X FACTOR #xf13 -