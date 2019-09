Uno spray nasale contro la depressione | riduce i sintomi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson hanno annunciato oggi i risultati positivi di due studi clinici registrativi di Fase 3 (ASPIRE I e II) tesi a valutare l’efficacia e la sicurezza di Esketamina, in combinazione alla terapia standard in pazienti adulti affetti da disturbo depressivo maggiore con ideazione suicidaria attiva e intento suicidario. Questi studi sono stati presentati al 32° Congresso dell’European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), che si è tenuto a Copenhagen. Gli studi multicentrici, in doppio cieco, randomizzati,llati con placebo hanno entrambi raggiunto il rispettivo endpoint di efficacia primaria: una riduzione deidepressivi a 24 ore dopo la prima somministrazione, misurata secondo i parametri della scala di valutazione delladi Montgomery-Åsberg (MADRS). In entrambi gli studi, la ...

GennaroBuonerba : #ciclismo #depilazione #estetista #ceretta #peli #pil Body Clean è uno spray che permette di rimuovere i peli con… - Loscurnacchiat1 : @BarbaraRaval @GiorgiaMeloni Ma nfatti, io ci vado sempre munito di spray al basilico se ne beccamo uno con quello… - Cummenda1 : @MrFox_86 Io avevo uno spray per la gola della marca Aboca (rimedi naturali), che aveva un contenuto alcolico del… -