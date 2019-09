Tesla - In arrivo una Model S più sportiva

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo le versioni Ludicrous Performance delleS eX, lacontinua a puntare in alto ed è pronta a lanciare un nuovo allestimento ad altissime prestazioni. La Casa californiana continuerà a seguire la tradizione dei nomi derivati da Space Balls di Mel Brooks, uno dei film culto di Elon Musk, battezzando la nuova variante con il nome di "Plaid", vale a dire la velocità superiore alla Ludicrous A caccia di record. Le foto spia scattate al Nürburgring mostrano un muletto con passaruota allargati, cerchi dal design inedito, un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria più ampie rispetto a quelle deili di serie e un grande spoiler posteriore. Il prototipo della berlina, aggiornato a livello di powertrain, assetto e aerodinamica, ha già fatto segnare un giro veloce a Laguna Seca, conquistando il record fra le auto elettriche con un tempo di 1:36.555. ...

