SONDAGGI Salvini 32% | Conte 49% | il centrodestra unito vince ma l' Ue lo

Alessandra Ghisleri - il SONDAGGIo sulla fiducia in Matteo Salvini : crollo di 8 punti - ma tutto può cambiare : A Tagada, il programma di approfondimento politico in onda nel pomeriggio su La7, nel giorno della fiducia alla Camera, Alessandra Ghisleri illustra gli ultimi sondaggi sul gradimento dei principali leader politici: "Giuseppe Conte cresce nel gradimento, cala Matteo Salvini", premette tranchant la p

SONDAGGI politici/ Gradimento leader politici : Conte - 41 - 2% - supera Salvini - 37 - 8% - : Sondaggi politici, le intenzioni di voto sul Governo Pd-M5s-LeU e i dati dell'opposizione. Gradimento leader, crescita esponenziale di Conte.

SONDAGGI politici : la crisi penalizza Salvini - ma la Lega è ancora sopra il 30% : Sembra ormai consolidato il trend dei Sondaggi elettorali sulle intenzioni di voto: gli italiani non hanno compreso la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi di governo e sfiduciare Giuseppe Conte. Tuttavia, la Lega perde consenso, ma assieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia potrebbe ancora vincere agilmente le elezioni politiche.Continua a leggere

SONDAGGIo Noto - dal Viminale un altro duro colpo per Matteo Salvini : Stefania Lamorgese la più popolare : In questi ultimi giorni, nel periodo che ha seguito la crisi di governo da lui aperta, i sondaggi sono stati tutt'altro che benevoli nei confronti di Matteo Salvini. E ora fa capolino anche una rilevazione di Antonio Noto pubblicata su Il Giorno. Tra le diverse questioni sulle quali è stato chiesto

SONDAGGIo Piepoli - per Matteo Salvini e la Lega ora è un incubo : soglia psicologica - le cifre : È sempre tempo di sondaggi, soprattutto ora, un momento in cui si cerca di comprendere come la crisi di governo e la nascita dell'esecutivo M5s-Pd abbaia rimescolato le carte. Come è noto, tutti gli istituti demoscopici danno conto del crollo della Lega di Matteo Salvini, il quale ha aperto la crisi

SONDAGGI politici - governo M5sPd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.

Mattarella in testa ai SONDAGGI - secondo Conte. Zingaretti primo leader stacca Salvini e Di Maio : secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, pubblicato da La Stampa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, continua ad essere il politico che riscuote più fiducia, con un gradimento pari al 66 per cento. Giuseppe Conte invece occupa il secondo gradino del podio con il 60 per cento e un incremento di cinque punti rispetto all’ultima rilevazione del 27 agosto.Al terzo posto c’è il commissario ...

SONDAGGI politici elettorali : Salvini perde consensi - crescono M5S e PD : Se c'è qualcosa di imprevedibile e al tempo stesso molto labile, in politica, è sicuramente il consenso dei cittadini. Bastano infatti una parola, un gesto, un dettaglio per spostare in modo radicale la posizione dell'opinione pubblica, ribaltandola completamente. Così, se fino a poche settimane fa sembrava chiara e netta la direzione verso la quale stava andando il paese, manifestata sia alle recenti elezioni europee che alle amministrative, ...

SONDAGGI politici/ Supermedia YouTrend : Salvini -4 - 5% - M5s risale sopra il 20% : Sondaggi politici elettorali, i dati sul Governo Conte-Bis: donne più 'vicine' alle istanze della Lega, solo una su 6 si fida dell'esecutivo Pd-M5s-LeU

SONDAGGIo Youtrend - contrordine-Pd : il patto col M5s piace. Crolla Salvini : le cifre : Il nuovo governo giallo-rosso viene premiato dagli elettori mentre la Lega di Matteo Salvini ne paga il prezzo. Il Carroccio infatti perde il 4,5 per cento dei consensi mentre il Pd ne guadagna uno e il M5s tre. È quanto emerge dal Sondaggio Supermedia settimanale elaborata da Youtrend per Agi, la p

SONDAGGI politici - in calo la Lega e la fiducia in Salvini : continua l’ascesa di Conte : Chi sarà il leader del Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi? A sentire i parlamentari grillini, “Di Maio non si tocca” eppure tanto i Sondaggi di fiducia personale quanto le stesse rilevazioni fatte da Gpf sulla leadership interna al Movimento 5 Stelle suggeriscono un’altra ipotesi.\\L’apertura della crisi di governo è costata cara a Matteo Salvini, stando agli ultimi Sondaggi: sia in termini di consensi per la Lega, sia in termini di fiducia ...

Mara Carfagna - SONDAGGI e scenari. Sconvolgimento politico : "Cosa può accadere dopo la crisi di Salvini" : Il terremoto di Ferragosto è destinato a sconvolgere lo scenario politico. Ne sono convinti sondaggisti e analisti, di ogni colore: potremmo essere alla vigilia della nascita di nuovi partiti e nuove coalizioni. "Comunque vada, il profilo offerto dagli attuali partiti è destinato a ricomporsi in man

SONDAGGIo di Pagnoncelli - Salvini e Meloni assieme sono imbattibili : le cifre che cambiano le carte in tavola : "La Lega scende di poco più di quattro punti rispetto ad allora. Oggi infatti è accreditata del 31,8% dei consensi, a metà luglio veleggiava intorno al 36%. È un calo sensibile, ma non una débâcle". Insomma, il Capitano - riferisce il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera - può anco

Governo - ha fatto tutto Salvini ed ora la Lega sta crollando nei SONDAGGI : dal 38 al 31 % : Forse Salvini ha peccato di ingenuità, forse di presunzione, ha comunque sbagliato ed è evidente. Forse si è lasciato trascinare dai sondaggi che lo vedevano quasi al 39%, mandando in fumo un anno di Governo gialloverde. Alla fine ciò che ha urlato tra piazze, spiagge e Papeete Beach non è stato corrispondente alla realtà dei fatti. Niente elezioni anticipate perché su questo decide il Presidente della Repubblica, non il Ministro degli ...